Il flash mob durante la conferenza stampa alla Camera (Foto: streaming da raiplay.it) La segretaria generale Fnsi Alessandra Costante alla conferenza stampa (Foto: ImagoEconomica) Piero Ricci e Gianluca Amadori con lo striscione della Fnsi (Foto: ImagoEconomica)

09 Gen 2026

Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera

La segretaria generale Costante e il presidente Di Trapani hanno mostrato uno striscione all'inizio della conferenza stampa della premier, venerdì 9 gennaio 2026. Meloni: «Siamo dalla vostra parte per il rinnovo, ma non dipende dal governo». Il sindacato: «Iniziativa per dare visibilità alla questione del lavoro giornalistico, non contro la presidente del Consiglio».

«Giornalisti da 10 anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari»: è il testo di un piccolo striscione mostrato da Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, insieme con il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera in apertura della conferenza stampa di 'inizio anno' della premier Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione stampa parlamentare, venerdì 9 gennaio 2026.



Un'altra bandiera con la stessa scritta è stata mostrata da Roberto Ginex e Mattia Motta, presidente e vicepresidente dell'Inpgi, seduti accanto ai vertici del sindacato assieme ai presidenti di Casagit Salute, Gianfranco Giuliani, e Fondazione Casagit, Giampiero Spirito. Una terza è stata affidata a Gianluca Amadori e Piero Ricci, componenti del Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine, e ancora una a Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e Guido D'Ubaldo, presidente dell'Odg Lazio. Presenti alla conferenza stampa anche il segretario vicario Domenico Affinito e i segretari aggiunti della Fnsi, Matteo Naccari e Claudio Silvestri.



Nella replica al presidente del Cnog, Carlo Bartoli, Meloni è intervenuta sulla questione delle trattative in corso per il rinnovo del contratto Fieg-Fnsi ricordando che «è scaduto da tempo» e rilevando: «Figuriamoci se non condivido il tema. Questo governo ha particolarmente a cuore il tema dei rinnovi dei contratti di lavoro. Lo abbiamo anche dimostrato con i contratti che dipendono da noi. Non mi è chiara la ragione per cui si faccia una mobilitazione in questo contesto, visto che la responsabilità in questo caso non è del governo».



Meloni ha quindi aggiunto che «noi possiamo fare moral suasion, è quello che stiamo facendo, è quello che continueremo a fare. Siamo dalla vostra parte su questo», ma «non dipende da noi. Non vorrei che ne venisse fuori l'immagine di una contestazione al presidente del Consiglio, tra l'altro su materie che non sono di competenza del presidente del Consiglio».



La Federazione nazionale della Stampa italiana «ha deciso di fare un flash mob nell'ambito della conferenza stampa della premier Meloni non per contestare il governo, ma per dare visibilità alla questione del lavoro giornalistico portandola nel cuore del confronto pubblico», ha rilevato la segretaria generale Costante.



«La nostra vicenda contrattuale - ha aggiunto - è incredibile: la trattativa va avanti ormai da due anni per rinnovare il contratto scaduto nel 2016, ma in questi 10 anni gli editori hanno continuato ad incassare finanziamenti che, attraverso i prepensionamenti, hanno consentito loro di risparmiare sul costo del lavoro. Per buona parte degli editori i giornalisti sono un bancomat».



La Fnsi «conosce bene la linea del governo che spinge sui rinnovi contrattuali, ed è, appunto, quello che il sindacato sta cercando di fare al tavolo con la Fieg. I giornalisti - ha proseguito Costante - sono una categoria di lavoratori e come tale hanno il diritto di vedersi riconosciuto, da una parte, il contratto e, per i non contrattualizzati, l'equo compenso».



In conclusione, «non possiamo che registrare l'impegno del governo sull'equo compenso e le parole della premier che, a proposito del nostro rinnovo contrattuale, ha detto di essere dalla nostra parte. La libertà di informazione - ha ribadito la segretaria generale - non è un tema astratto, ma riguarda le tutele anche economiche dei professionisti dell'informazione». (mf)