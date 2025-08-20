CERCA
L'ingresso del Palazzo di Giustizia di Genova (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Gruppi di Specializzazione 11 Mar 2026

Accesso alle fonti per i cronisti, incontro in procura a Genova

Ordine dei giornalisti della Liguria e Gruppo Cronisti dell'Assostampa Ligure a confronto con magistrati, avvocati e forze dell'ordine martedì 10 marzo 2026. Fra le richieste dei rappresentanti della categoria: informazioni tempestive, nominativi di persone arrestate o indagate e di vittime degli incidenti stradali mortali.

Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti e la presidente del Gruppo Cronisti Liguri Katia Bonchi hanno incontrato, martedì 10  marzo 2026, i vertici della Procura del capoluogo ligure e quelli delle forze dell’ordine per affrontare il tema dell’accesso alle fonti per i giornalisti genovesi.

All’incontro hanno preso parte il procuratore capo Nicola Piacente, il procuratore aggiunto Federico Manotti, il portavoce del tribunale Giorgio Morando, il questore Silvia Burdese, il comandante provinciale dei carabinieri Alessandro Magro, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Luigi Macchia, il comandante della polizia locale Fabio Manzo e la presidente della Camera Penale Fabiana Cilio. Per l’Ordine degli avvocati era presente il consigliere Paolo Bonanni.

Nel corso dell’incontro – fa sapere l’Ordine regionale – Fregatti e Bonchi hanno evidenziato la necessità di migliorare l’accesso alle fonti e di dare seguito alla direttiva del procuratore capo emessa nel settembre del 2023. Tra le richieste: informazioni tempestive e corretto accesso alle ordinanze di custodia cautelare, nominativi di persone arrestate o indagate e di vittime degli incidenti stradali mortali.

Al tempo stesso si è stabilito di inserire nei comunicati stampa di concerto con Ordine degli Avvocati e Camera Penale anche il nominativo dell’avvocato difensore proprio per fornire una comunicazione completa e che garantisca tutte le parti. Il tavolo di confronto tra le parti si riunirà di nuovo tra tre mesi. (mf)

