CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
I vincitori dell'edizione 2024 del premio (Foto: Mario Rosas)
Premi e Concorsi 30 Set 2025

'Premio giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2025, candidature entro il 15 ottobre

Prorogata la scadenza per partecipare alla terza edizione del concorso organizzato dal gruppo Giornalisti uffici stampa (Gus) dell'Associazione della Stampa Sarda.

È stato prorogato al 15 ottobre 2025 il termine per partecipare alla terza edizione del 'Premio giornalismo sardo: l'Addetto stampa dell'anno', promosso e organizzato dal gruppo Giornalisti Uffici Stampa (Gus) della Sardegna, gruppo di specializzazione dell'Associazione della Stampa Sarda, con il sostegno e la collaborazione del sindacato regionale.

Possono partecipare i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'Ordine della Sardegna che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo anno attività lavorativa all'interno di uffici stampa pubblici o privati (pubbliche amministrazioni, società partecipate, organizzazioni non profit, imprese e organismi privati).

Due le sezioni previste: 'Addetto stampa della Pubblica Amministrazione' (Regione, enti locali, sanità e società partecipate) e 'Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit'. Due anche i premi speciali in palio: 'Addetto stampa alla carriera' e 'Premio speciale giornalista Gus'.

Un riconoscimento potrà essere assegnato anche alla pubblica amministrazione della Sardegna che si sia impegnata nell'istituzione di uffici stampa, ne abbia sottolineato l'importanza a livello pubblico o abbia incrementato l'assunzione di giornalisti pubblici, nell'ambito di rapporti corretti, e nella valorizzazione della professionalità giornalistica.

Il bando e il relativo modulo di domanda sono pubblicati sul sito web dell'Associazione della Stampa Sarda (qui il link diretto), sul sito web del Gus nazionale e sulla pagina Facebook del Gus Sardegna.

Le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo pec stampasarda@legalmail.it, indicando nell'oggetto: 'Premio Giornalismo sardo - L'Addetto stampa dell'anno' 2025. La cerimonia di premiazione, prevista per l'autunno 2025, si svolgerà durante un evento formativo dedicato ai giornalisti. (mf)

@fnsisocial
Premi e Concorsi
30 Set 2025
Torino, a ottobre le cerimonie di consegna dei premi dedicati a Gino Pestelli e Vera Schiavazzi
Premi e Concorsi
29 Set 2025
Premio Marco Luchetta, selezionati i finalisti della XXII edizione
Premi e Concorsi
23 Set 2025
Premio 'Ivan Bonfanti' 2025, la vincitrice è Michela Iaccarino
Premi e Concorsi
15 Set 2025
Premio giornalistico Rossella Minotti, al via l'edizione 2025
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Appuntamenti28 Mar 2025
IX Premio Santo Della Volpe, il 31 marzo a Erice la cerimonia di consegna
Formazione24 Feb 2025
Premio Roberto Morrione Academy, candidature entro il 7 marzo
Associazioni12 Dic 2024
'Cronaca di un anno di cronaca 2024', flash mob dei giornalisti liguri per dire no alla legge bavaglio
Appuntamenti20 Nov 2024
'Calcata 4.0', torna il premio - festival dedicato a giornalismo digitale e nuove storie di resistenza e attivismo
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits