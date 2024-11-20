I vincitori dell'edizione 2024 del premio (Foto: Mario Rosas)

30 Set 2025

'Premio giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2025, candidature entro il 15 ottobre

Prorogata la scadenza per partecipare alla terza edizione del concorso organizzato dal gruppo Giornalisti uffici stampa (Gus) dell'Associazione della Stampa Sarda.

È stato prorogato al 15 ottobre 2025 il termine per partecipare alla terza edizione del 'Premio giornalismo sardo: l'Addetto stampa dell'anno', promosso e organizzato dal gruppo Giornalisti Uffici Stampa (Gus) della Sardegna, gruppo di specializzazione dell'Associazione della Stampa Sarda, con il sostegno e la collaborazione del sindacato regionale.



Possono partecipare i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'Ordine della Sardegna che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo anno attività lavorativa all'interno di uffici stampa pubblici o privati (pubbliche amministrazioni, società partecipate, organizzazioni non profit, imprese e organismi privati).



Due le sezioni previste: 'Addetto stampa della Pubblica Amministrazione' (Regione, enti locali, sanità e società partecipate) e 'Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit'. Due anche i premi speciali in palio: 'Addetto stampa alla carriera' e 'Premio speciale giornalista Gus'.



Un riconoscimento potrà essere assegnato anche alla pubblica amministrazione della Sardegna che si sia impegnata nell'istituzione di uffici stampa, ne abbia sottolineato l'importanza a livello pubblico o abbia incrementato l'assunzione di giornalisti pubblici, nell'ambito di rapporti corretti, e nella valorizzazione della professionalità giornalistica.



Il bando e il relativo modulo di domanda sono pubblicati sul sito web dell'Associazione della Stampa Sarda (qui il link diretto), sul sito web del Gus nazionale e sulla pagina Facebook del Gus Sardegna.



Le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo pec stampasarda@legalmail.it, indicando nell'oggetto: 'Premio Giornalismo sardo - L'Addetto stampa dell'anno' 2025. La cerimonia di premiazione, prevista per l'autunno 2025, si svolgerà durante un evento formativo dedicato ai giornalisti. (mf)