Foto: streaming da rainews.it
Lutto 29 Set 2025

È morto Carlo Sassi, il giornalista che 'inventò' la moviola. Il cordoglio dell'Ussi

Volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio, il suo nome è entrato nella storia del giornalismo sportivo. Aveva 95 anni. L'Unione stampa sportiva: «Un triste momento».

È morto a 95 anni Carlo Sassi, volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio. Il suo nome è entrato nella storia del giornalismo sportivo per l''invenzione' della moviola. In Rai dal 1960, il 22 ottobre 1967, dopo un derby Inter-Milan, Sassi analizzò le immagini per chiarire se il gol di Rivera fosse effettivamente da convalidare: con i mezzi a disposizione all'epoca - 50 anni prima del Var - stabilì al rallentatore che la palla non avesse del tutto oltrepassato la linea.

Sassi ha gestito la moviola fino al 1991. Sempre alla Rai nel 1992 condusse assieme a Sandro Ciotti Quasi Gol e dal 1993 affiancò Fabio Fazio e Marino Bartoletti in Quelli che il calcio prima su Rai 3 e poi su Rai 2 fino al 2001.

Grande commozione per l'addio al collega viene espressa dall'Ussi, che sul proprio sito web, domenica 28 settembre 2025, ricorda il giornalista, «garbato senza sforzi», dagli esordi come giovanissimo calciatore attraversando la lunga carriera giornalistica, commentando: «L'Unione stampa sportiva italiana vive un triste momento».

Anche la Rai esprime, in una nota, «profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva, pioniere dell'uso della moviola». (mf)

