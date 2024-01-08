CERCA
Abruzzo: addio a Sergio Di Sciascio. Il cordoglio di Sga e Ussi
Lutto 27 Set 2025

Abruzzo: addio a Sergio Di Sciascio, «pioniere dell'informazione privata». Il cordoglio di Sga e Ussi

Giornalista poliedrico, dalla carta stampata agli uffici stampa, il 26 settembre 2025 si è spento a 84 anni il collega che seguendo la sua passione per lo sport «finì per scrivere pagine di storia della Tv 'libera'». Partecipò anche alla costituzione dell'Assostampa abruzzese e fu a lungo impegnato nell'Unione stampa sportiva, a livello regionale e nazionale.

«Più che l'ambizione di fare la storia liberando l'etere dal monopolio pubblico, il movente fu la grande voglia di raccontare le gesta dei 'suoi' biancazzurri a chi non poteva seguirli su e giù per lo Stivale. E inevitabilmente facendo quello che gli chiedeva la passione finì anche per scrivere pagine di storia della Tv 'libera'. Il giornalismo abruzzese piange uno dei pionieri dell'informazione privata, Sergio Di Sciascio, scomparso all'età di 84 anni». Così Ezio Cerasi, segretario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi e Giancarlo Febbo, presidente del gruppo regionale dell'Ussi, in una nota congiunta diffusa sabato 27 settembre 2025.

«La sua lunga carriera giornalistica - ricordano - è stata caratterizzata da una straordinaria poliedricità caratterizzata dal quotidiano inappuntabile ruolo di comunicatore istituzionale, capo ufficio stampa della Regione Abruzzo per oltre un trentennio, non meno che da protagonista della nascitura informazione privata, in particolare sportiva, stante la sua passione per il calcio ma non solo».

Dopo gli anni delle radiocronache semiclandestine da postazioni di fortuna, «Sergio - proseguono Cerasi e Febbo - è stato tra i primissimi in Italia, nella seconda metà degli anni '70, a proporre le telecronache sportive commentando le trasferte del Pescara Calcio, allora protagonista in serie A e B, attraverso TVA TeleAdriatica, una delle prime tv locali dopo la storica Telebiella. Contestualmente era impegnato anche nella carta stampata, collaboratore prima del Corriere dello Sport e, successivamente, con Il Messaggero».

Molto impegnato nella crescita della categoria, «è stato protagonista sul fronte sindacale della professione, partecipando alla costituzione dell'Assostampa abruzzese e poi dedicandosi in particolare al settore sportivo. Per tre mandati presidente Ussi Abruzzo, poi due nel Consiglio nazionale Ussi. Contestualmente, è stato per oltre per oltre 20 anni ufficio stampa del Trofeo Matteotti di ciclismo. Competente, arguto, tempestivo, mai sopra le righe, tanto altro ancora ha fatto Di Sciascio e avrebbe voluto ancora fare. Grazie Sergio!», concludono Cerasi e Febbo. (mf)

