La locandina dell’evento

15 Gen 2026

Stati Generali dei giornalisti degli Uffici Stampa: appuntamento a Roma il 30 gennaio

L’evento, intitolato “Etica, innovazione e visione: le nuove sfide per il futuro dell’informazione nella PA e nelle organizzazioni private”, si svolgerà dalle 9 alle 18 nella sala De Gasperi del Parlamento europeo. I colleghi che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione avranno diritto a quattro crediti.

Riformare il racconto delle istituzioni per garantire ai cittadini un’informazione che sia diritto pubblico e non propaganda. Con questo obiettivo il Gruppo Uffici Stampa Nazionale, gruppo di specializzazione della Fnsi, organizza gli Stati Generali dei giornalisti degli Uffici Stampa che si terranno a Roma il 30 gennaio 2026, dalle ore 9 alle 18, nella Sala De Gasperi del Parlamento europeo in Italia (Piazza Venezia 11).



L’evento, intitolato “Etica, innovazione e visione: le nuove sfide per il futuro dell’informazione nella PA e nelle organizzazioni private”, nasce dalla necessità di creare un confronto nazionale tra professionisti, istituzioni, enti e aziende per rafforzare il ruolo dei giornalisti degli uffici stampa in un’epoca segnata da algoritmi opachi, disinformazione e frammentazione digitale.



Durante i lavori verrà presentata la "Carta degli Stati Generali", un vero e proprio Manifesto che intende tracciare la rotta per il futuro della professione. Al centro vi è l’urgenza di una riforma della Legge 150/2000, a 25 anni dalla sua approvazione. L'indipendenza dalla politica, deontologia, tutela della professione, trasparenza, uffici stampa in tutte le PA, saranno tra i temi in discussione.



La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Carlo Corazza in rappresentanza del Parlamento europeo, Carlo Bartoli (presidente nazionale del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti), Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi) e il presidente Aran Antonio Naddeo.



Seguiranno gli interventi della presidente nazionale del Gus, Assunta Currà Perego, e di esperti del settore come Stefano Lai, Antonello Cavallotto e il professor Ruben Razzante. Nel pomeriggio, dopo il focus sul nuovo codice deontologico con Carlo Felice Corsetti, si terranno tavole rotonde con i presidenti e referenti dei Gus regionali di tutta Italia e con una tavola di discussione che riepilogherà tutti i temi moderata da Matteo Naccari, vice segretario vicario della Fnsi e referente del Gus per la Federazione, che vedrà l’intervento di Efrem Bovo (presidente Gus Piemonte), fra Giulio Cesareo (direttore Ufficio comunicazione del Sacro Convento di San Francesco di Assisi), Tommaso Daquanno (direttore Fnsi), Sergio Nuvoli (vicepresidente Gus Nazionale), Giovanni Rossi (già presidente Fnsi) e Angelo Santoro (direttore comunicazione Mediaset).



In preparazione dell’appuntamento, il Gus invita tutti i colleghi a contribuire attivamente. È possibile inviare proposte, idee e considerazioni che verranno discusse a Roma compilando il form dedicato a questo link.



«Rafforzare il ruolo dei giornalisti negli uffici stampa significa rafforzare la democrazia», sottolinea il Gus. «Il cittadino – conclude - ha il diritto di ricevere notizie verificate e imparziali: il giornalista pubblico è la sentinella di questo diritto».



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione avranno diritto a quattro crediti. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 gennaio. (anc)