Foto: ImagoEconomica/Fnsi

09 Gen 2026

'Taglio basso. Il racconto delle povertà nei telegiornali, nei talk show e nei social': il 19 gennaio corso a Roma

Appuntamento dalle 14:30 alle 17:30 nella sede del Cnog (via Sommacampagna 19). La partecipazione al seminario garantirà cinque crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione.

‘Taglio basso. Il racconto delle povertà nei telegiornali, nei talk show e nei social’: è questo il titolo del corso di formazione, organizzato da Odg Lazio, Caritas italiana e Ucsi Lazio, che si svolgerà nella sede del Cnog (via Sommacampagna 19, Roma) lunedì 19 gennaio 2026 dalle 14:30 alle 17:30.



Il seminario evidenzierà come comunicare la povertà oggi significhi avere a che fare con un fenomeno sfaccettato, dalle molteplici forme e che ha un’incidenza molto forte sulla vita delle persone che sono in condizione di fragilità temporanea o cronica. Oggi la rappresentazione di queste povertà e più in generale della disuguaglianza sociale, per come anche evidenziato nella Ricerca condotta dall’Osservatorio di Pavia su “La rappresentazione della povertà e dell’esclusione sociale nei media italiani”, passa dai media tradizionali e da quelli moderni, che fornendo quotidianamente informazioni e dati su questi fenomeni, plasmano l’opinione pubblica. Per questo, in una prospettiva deontologica, le giornaliste e i giornalisti sono chiamati a formarsi affrontando il tema in maniera corretta, alla luce soprattutto dell’art. 11 del nuovo Codice Deontologico dei Giornalisti e delle Giornaliste e del rispetto della dignità delle persone, della loro privacy ed evitando sensazionalismi, puntando ad una corretta comprensione di un fenomeno che solo in Italia riguarda oltre cinque milioni di persone. Al giornalista infatti è richiesto non solo di utilizzare il linguaggio “giusto” e più attento alle persone, ma di avere una conoscenza approfondita del tema, nonché dei rischi in cui si può cadere, a partire dagli stereotipi o da giudizi stigmatizzanti le persone, che rischiano di portare anche ad atteggiamenti ostili.



Di seguito l’elenco dei relatori:



- Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio;

- Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio e componente giunta esecutiva Federazione nazionale Stampa italiana;

- Walter Nanni, sociologo Caritas Italiana;

- Monia Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio Pavia “Paolo Naso”;

- Annamaria Graziano, Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio;

- Paolo Valente, giornalista, vicedirettore Caritas Italiana;

- Vincenzo Corrado, giornalista, direttore Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana (CEI);

- Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana.



La partecipazione al seminario garantirà cinque crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 14 gennaio. (anc)