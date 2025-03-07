CERCA
La sala Walter Tobagi della Fnsi
Cpo-Fnsi 12 Nov 2025

Osservatorio Step Ricerca e Informazione, il 26 novembre presentazione del Report 2025

Appuntamento dalle 12 alle 14 nella sede della Fnsi, a Roma, e online. Ai partecipanti quattro crediti deontologici.

Un corso di formazione per approfondire l'evoluzione della narrazione, con numeri e attenzione agli aspetti deontologici del racconto della violenza di genere, alla luce del Manifesto di Venezia e del Testo unico dei giornalisti e delle giornaliste. L'appuntamento è per mercoledì 26 novembre 2025, dalle 12 alle 14, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, a Roma (via delle Botteghe Oscure 54 - 1° piano) e online.

Durante l'incontro, che riserverà anche particolare attenzione al lavoro della Polizia Postale per la chiusura del gruppo Facebook 'Mia Moglie', ampio spazio sarà dato alla presentazione del Report 2025 dell'Osservatorio Step Ricerca e Informazione, con focus sui femminicidi di minori, i numeri e il racconto, le parole e le immagini contro stereotipi e rivittimizzazioni.

Il corso è organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio in collaborazione con le Cpo di Fnsi, Ordine nazionale dei giornalisti e Usigrai, e con l'associazione Giulia Giornaliste.

Fra i relatori previsti: Flaminia Saccà, presidente Osservatorio Step, professoressa ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici; Barbara Strappato, vicedirettrice della Polizia Postale e delle Comunicazioni; Mara Pedrabissi, presidente Commissione pari opportunità Fnsi; Elisabetta Cosci, presidente Cpo Cnog; Monica Pietrangeli, presidente Cpo Usigrai; Serena Bersani, presidente Giulia Giornaliste; Mimma Caligaris, componente coordinamento Cpo Fnsi - Team dell'Osservatorio; Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi.

Ai giornalisti iscritti tramite la piattaforma per la formazione professionale andranno 4 crediti deontologici (mf).

Per partecipare in presenza clicca qui.
Per partecipare da remoto clicca qui.

Cpo-Fnsi
29 Ago 2025
Cpo Fnsi: «Solidarietà a tutte le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pagine social e siti sessisti»
Cpo-Fnsi
28 Lug 2025
Cpo Fnsi «Solidarietà ad Antonella Napoli, insultata e minacciata sui social»
Cpo-Fnsi
16 Lug 2025
Pichetto Fratin dà della «stronzetta» alla giornalista Vanessa Ricciardi. La solidarietà della Cpo Fnsi
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
