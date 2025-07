Il ministro Gilberto Pichetto Fratin (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Lug 2025

Pichetto Fratin dà della «stronzetta» alla giornalista Vanessa Ricciardi. La solidarietà della Cpo Fnsi

Successivamente lo stesso ministro si è scusato, «ma è evidente che le scuse, pur dovute, non possono mascherare o attenuare atteggiamenti spesso insofferenti verso il lavoro necessario di colleghi e colleghe», ammonisce la Commissione pari opportunità del sindacato.

«'Stronzetta' non è un complimento. È un insulto sempre e in particolare se rivolto a una giornalista che sta facendo il proprio lavoro». La Commissione Pari Opportunità della Fnsi, anche a nome della Federazione, nel sostenere il lavoro dei colleghi e delle colleghe, esprime «solidarietà a Vanessa Ricciardi per l'episodio avvenuto all'Aula dei gruppi parlamentari alla Camera» mercoledì 16 luglio 2025.



«Il ministro Pichetto Fratin - spiega la Cpo in una nota - rivolgendosi a Vanessa Ricciardi, collaboratrice di Staffetta Quotidiana, che lo aveva incalzato su un paio di temi, l'ha toccata sulla spalla e le ha detto: 'Che stronzetta'. Per la cronaca, il portavoce del ministro avvicinando la giornalista le ha mormorato: 'Guarda che è un complimento...', pensando di 'tranquillizzarla'. Successivamente lo stesso ministro si è scusato. Ma è evidente che le scuse, pur dovute, non possono mascherare o attenuare atteggiamenti spesso insofferenti verso il lavoro necessario di giornalisti e giornaliste».