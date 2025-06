Rita Lucido (Foto: da Facebook Associazione Ligure dei Giornalisti)

17 Giu 2025

Cpo Fnsi, Rita Lucido nuova referente ligure

La giornalista ricopre il ruolo di Capo Servizio e responsabile del "Coordinamento allo sport" della Tgr Liguria e collabora come radiocronista a "Tutto il calcio minuto per minuto" sulle frequenze di Radio1 Rai.

«Rita Lucido è la nuova referente ligure nella Commissione pari opportunità della Federazione Nazionale della Stampa». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione Ligure dei Giornalisti martedì 17 giugno 2025.



Il sindacato regionale ripercorre la storia professionale della giornalista: «Nata a Genova, dopo gli studi classici e la Laurea in Comunicazione, Lucido si avvicina al giornalismo nei primi Anni Duemila. Entra in Rai nel 2008, come cronista presso la redazione della Tgr Liguria dove oggi ricopre il ruolo di Capo Servizio e responsabile del "Coordinamento allo sport". Dal 2016, collabora come radiocronista a "Tutto il calcio minuto per minuto" sulle frequenze di Radio1Rai, aggiungendo una voce femminile alla storica trasmissione sportiva. Contestualmente racconta lo sport nei servizi e sul sito web di Rai Tgr Liguria. Da alcuni anni fa parte dell'Associazione Giulia Giornaliste. A Rita Lucido – si conclude la nota - buon lavoro da parte del segretario Matteo Dell’Antico, della consigliera nazionale Cpo Fnsi Francesca Forleo e di tutto il Consiglio regionale dell'Assostampa Ligure». (anc)