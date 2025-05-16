La sala Walter Tobagi della Fnsi

03 Nov 2025

'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi

Appuntamento dalle 10 alle 14 in sala Walter Tobagi. È possibile iscriversi al corso di formazione, organizzato dall'Associazione Stampa Romana, tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro il 4 novembre 2025. Ai partecipanti 4 crediti non deontologici.

'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla'. Questo il titolo del corso di formazione organizzato dall'Associazione Stampa Romana giovedì 6 novembre 2025, dalle 10 alle 14, nella sede della Fnsi a Roma (via delle Botteghe Oscure, 54 - primo piano).



«Ci sono alternative alla guerra?», la domanda attorno alla quale ruoterà l'incontro. «Il racconto giornalistico dei conflitti sembra negarlo», anticipano gli organizzatori, che aggiungono: «Ma nel momento in cui la copertura degli eventi bellici e degli scenari geopolitici è al centro dell'interesse e delle discussioni nazionali, servono nuovi strumenti per riferire e analizzare i fatti, così da averne una visione meno schierata e più corretta».



Il seminario si propone, allora, di fornire ai giornalisti una prospettiva più ampia, affiancando le esperienze in prima persona al ragionamento di metodo che comprenda i diversi aspetti dell'informazione e del linguaggio. Lo scopo è consolidare un'informazione in grado di favorire - quando possibile - il dialogo e non esasperare le polarizzazioni ideologiche.



Fra i relatori previsti:

Stefano Ferrante, giornalista La7 e segretario di Stampa Romana;

Giampaolo Cadalanu, inviato di guerra, ex Repubblica;

Carlo Picozza, consigliere Odg Lazio;

Carlo Cefaloni, giornalista di Cittanuova, coordinatore del gruppo di lavoro Economia disarmata;

Francesca Farruggia, segretaria generale Archivio Disarmo e docente universitaria;

Elena Pasquini, giornalista freelance, autrice del libro 'La meccanica della pace';

Nico Piro, inviato speciale Rai e autore del libro 'Maledetti pacifisti';

Pietro Suber, inviato speciale Mediaset;

Francesco Vignarca, portavoce Rete disarmo;

Nicola Zamperini, giornalista e consulente digitale, autore del blog Disobbedienze.

Previsto anche l'intervento di Alessia Grossi, caposervizio Esteri del Fatto Quotidiano.



Modera: Giampaolo Cadalanu.



Iscrizioni entro martedì 4 novembre tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it. Ai partecipanti quattro crediti non deontologici. (mf)