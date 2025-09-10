CERCA
Il bando sul sito web del World Press Institute
Formazione 07 Gen 2026

World Press Institute, una borsa di studio negli Usa per un giornalista italiano

Ad offrirla è The Roberto Pesenti Italian Fellowship. Candidature aperte fino al 15 febbraio 2026.

The Roberto Pesenti Italian Fellowship, creata nel 2023 in collaborazione con il World Press Institute, offre anche nel 2026 una borsa di studio a un giornalista professionista italiano.

Il Wpi seleziona dieci giornalisti professionisti da tutto il mondo per un programma di dieci settimane negli Stati Uniti fra settembre e novembre, che quest'anno coinciderà con le elezioni di mid-term per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e di una parte del Senato. I giornalisti incontreranno esponenti dei principali media, di alcuni think tank, imprenditori, amministratori pubblici e cittadini.

È possibile presentare la domanda per la borsa di studio The Roberto Pesenti Italian Fellowship del World Press Institute fino al 15 febbraio 2026. La scelta del candidato selezionato sarà annunciata all'inizio di maggio 2026.

Per essere ammessi sono necessarie i seguenti requisiti:

- almeno cinque anni di lavoro a tempo pieno nel giornalismo cartaceo, televisivo oppure on line;
- i giornalisti in posizioni di capo desk sono idonei se hanno anche lavorato per almeno cinque anni nell'area news;
- è richiesta ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

Non sono ammesse alla selezione le seguenti categorie:

- giornalisti italiani che già vivono e lavorano negli Stati Uniti;
- studenti universitari;
- coloro che lavorano nelle pubbliche relazioni o in organizzazioni di comunicazione.

I candidati sono tenuti a presentare i nomi e gli indirizzi e-mail di tre referenze professionali.

La copertura economica del programma comprende il biglietto aereo di andata e ritorno per gli Stati Uniti; alloggio e pasti nei giorni trascorsi a Minneapolis-St.Paul; trasporto e soggiorno in albergo durante i viaggi interni negli Stati Uniti; indennità giornaliera per i pasti durante i viaggi. (anc)

