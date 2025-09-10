Foto: pixabay.com

02 Gen 2026

Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria: corso di formazione il 12 febbraio

L'incontro è organizzato dall'Associazione Stampa Romana. Appuntamento dalle 10 alle 14 nella sede della Fnsi a Roma. Iscrizioni aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it entro il 9 febbraio 2025, ai partecipanti quattro crediti.

'Risparmio, investimenti, previdenza, mercati finanziari. Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria per giovani, famiglie e imprese'. Si intitola così il corso di formazione organizzato dall'Associazione Stampa Romana per giovedì 12 febbraio 2025, dalle 10 alle 14, nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure, 54 - primo piano) a Roma.



Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino al 9 febbraio. Ai partecipanti andranno quattro crediti validi per il triennio 2026-2028.



In programma: il tema dell'alfabetizzazione e dell'educazione finanziaria, dall'apertura di un semplice conto corrente, all'investimento in titoli di Stato o, ancora di più in strumenti azionari, dall'istituzione presso il ministero dell'Economia del Comitato per l'Educazione finanziaria, fino al ruolo dei media nell'affrontare e spiegare argomenti che diventano più complessi laddove ci si affaccia anche al digitale.



«Investimenti che diventano, con le forme pensionistiche pubbliche e private, non solo una modalità di risparmio ma soprattutto un modo per avere una assicurazione sul proprio futuro. Di qui l'importanza della conoscenza dei diversi strumenti in cui mettere i propri risparmi e il ruolo che i media hanno nel diffondere questo tipo di conoscenza», anticipano gli organizzatori.



Durante il corso si discuterà, fra l'altro, di risparmio, degli strumenti di tutela dei risparmiatori, del funzionamento dei mercati finanziari, dei rischi e delle opportunità che possono offrire, di come le cripto attività possono esporre i risparmiatori a rischi elevati in un settore in cui le tutele legali sono molto ridotte, di previdenza, sia obbligatoria che complementare, e strumenti assicurativi.



Fra i relatori previsti: Paola Ansuini (Banca d'Italia), Manlio Pisu (Consob), Giovanna Boggio Robutti (Feduf - Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio), Fabiola Paterniti Martello (Ania), Giancarlo Panico (portavoce del presidente dell'Inps, Gabriele Fava), Daniela Bracco (portavoce dell'Upb - Ufficio parlamentare di bilancio), Caterina Parise (giornalista con una lunga esperienza nel settore economico), Lazzaro Pappagallo (cronista Tgr Lazio e Giunta Fnsi) e Stefano Ferrante, segretario Associazione Stampa Romana e giornalista La7. (mf)