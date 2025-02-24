CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Daniela Pistis con Luchino Corrias
Pier Sandro Pillonca (a sinistra) con Luchino Corrias
Premi e Concorsi 15 Dic 2025

Gus Sardegna, assegnati i premi 'Addetto stampa dell'anno 2025'

Vincitori della terza edizione del concorso sono Pier Sandro Pillonca (Consiglio Regionale della Sardegna), per la sezione 'Pubblica Amministrazione', e Daniela Pistis (Cgil), per la sezione 'Imprese, organizzazioni private e no profit'. La consegna sabato 13 dicembre 2025 nella sede dell'Assostampa Sarda.

Sono Pier Sandro Pillonca (Consiglio Regionale della Sardegna), per la sezione 'Pubblica Amministrazione', e Daniela Pistis (Cgil), per la sezione 'Imprese, organizzazioni private e no profit', i vincitori della terza edizione del 'Premio Giornalismo Sardo - L'Addetto Stampa dell'Anno 2025', organizzato dal Gus Sardegna e dall'Associazione Stampa Sarda.

La cerimonia di consegna delle targhe si è svolta sabato 13 dicembre 2025 nella sala convegni dell'Associazione Stampa Sarda, a Cagliari, nel corso degli Stati generali delle giornaliste e dei giornalisti degli uffici stampa della Sardegna. Presenti la segretaria regionale Simonetta Selloni, il presidente del Gus Sardegna, Luchino Corrias, e il vice presidente del Gus Nazionale, Sergio Nuvoli. Nel corso della mattinata è intervenuto anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, Giuseppe Meloni.

Sono stati inoltre conferiti i due premi speciali previsti dal bando: il Premio Addetto stampa alla carriera è andato a Mario Carboni, ex capo ufficio stampa del Consiglio regionale della Sardegna, mentre il Premio Giornalista Gus è stato attribuito a Mario Frongia dell'Università di Cagliari.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche i premi fuori concorso. Il Premio Antonello 'Tziu' Lai è stato assegnato alla giornalista della sede Rai di Cagliari Roberta Mocco. Conferiti inoltre il Premio per la fotografia a Franco Nonnoi e il Premio alla memoria al grafico Francesco 'Franco' Nieddu, scomparso un anno fa; il riconoscimento è stato ritirato dalla compagna e dalla figlia.

«La premiazione - spiega Luchino Corrias in un post pubblicato sul sito web del sindacato regionale - è stata inserita all'interno degli Stati generali delle giornaliste e dei giornalisti degli uffici stampa della Sardegna, una fase di ascolto in vista degli Stati Generali nazionali, in programma a Roma il prossimo 30 gennaio. Grazie ai contributi emersi oggi, nei prossimi giorni, insieme al vicepresidente del Gus Nazionale, Sergio Nuvoli, definiremo un documento da portare a Roma, che raccolga idee, proposte e preoccupazioni delle colleghe e dei colleghi addetti stampa della Sardegna». (mf)

@fnsisocial
Premi e Concorsi
10 Dic 2025
Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, pubblicato il bando dell'XI edizione
Premi e Concorsi
22 Nov 2025
Premio Roberto Morrione, pubblicato il bando dell'edizione 2026
Premi e Concorsi
12 Nov 2025
Premio Francesco Landolfo 2025, selezionati i vincitori
Premi e Concorsi
29 Ott 2025
Premio di giornalismo ‘Mario Trufelli’, pubblicato il bando della prima edizione
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni12 Dic 2025
'Cronaca di un anno di cronaca' 2025: focus su libertà di stampa, accesso alle fonti e precariato
Associazioni14 Nov 2025
Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Appuntamenti28 Mar 2025
IX Premio Santo Della Volpe, il 31 marzo a Erice la cerimonia di consegna
Formazione24 Feb 2025
Premio Roberto Morrione Academy, candidature entro il 7 marzo
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits