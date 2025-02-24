Daniela Pistis con Luchino Corrias Pier Sandro Pillonca (a sinistra) con Luchino Corrias

15 Dic 2025

Gus Sardegna, assegnati i premi 'Addetto stampa dell'anno 2025'

Vincitori della terza edizione del concorso sono Pier Sandro Pillonca (Consiglio Regionale della Sardegna), per la sezione 'Pubblica Amministrazione', e Daniela Pistis (Cgil), per la sezione 'Imprese, organizzazioni private e no profit'. La consegna sabato 13 dicembre 2025 nella sede dell'Assostampa Sarda.

Sono Pier Sandro Pillonca (Consiglio Regionale della Sardegna), per la sezione 'Pubblica Amministrazione', e Daniela Pistis (Cgil), per la sezione 'Imprese, organizzazioni private e no profit', i vincitori della terza edizione del 'Premio Giornalismo Sardo - L'Addetto Stampa dell'Anno 2025', organizzato dal Gus Sardegna e dall'Associazione Stampa Sarda.



La cerimonia di consegna delle targhe si è svolta sabato 13 dicembre 2025 nella sala convegni dell'Associazione Stampa Sarda, a Cagliari, nel corso degli Stati generali delle giornaliste e dei giornalisti degli uffici stampa della Sardegna. Presenti la segretaria regionale Simonetta Selloni, il presidente del Gus Sardegna, Luchino Corrias, e il vice presidente del Gus Nazionale, Sergio Nuvoli. Nel corso della mattinata è intervenuto anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna, Giuseppe Meloni.



Sono stati inoltre conferiti i due premi speciali previsti dal bando: il Premio Addetto stampa alla carriera è andato a Mario Carboni, ex capo ufficio stampa del Consiglio regionale della Sardegna, mentre il Premio Giornalista Gus è stato attribuito a Mario Frongia dell'Università di Cagliari.



Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche i premi fuori concorso. Il Premio Antonello 'Tziu' Lai è stato assegnato alla giornalista della sede Rai di Cagliari Roberta Mocco. Conferiti inoltre il Premio per la fotografia a Franco Nonnoi e il Premio alla memoria al grafico Francesco 'Franco' Nieddu, scomparso un anno fa; il riconoscimento è stato ritirato dalla compagna e dalla figlia.



«La premiazione - spiega Luchino Corrias in un post pubblicato sul sito web del sindacato regionale - è stata inserita all'interno degli Stati generali delle giornaliste e dei giornalisti degli uffici stampa della Sardegna, una fase di ascolto in vista degli Stati Generali nazionali, in programma a Roma il prossimo 30 gennaio. Grazie ai contributi emersi oggi, nei prossimi giorni, insieme al vicepresidente del Gus Nazionale, Sergio Nuvoli, definiremo un documento da portare a Roma, che raccolga idee, proposte e preoccupazioni delle colleghe e dei colleghi addetti stampa della Sardegna». (mf)