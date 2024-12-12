La locandina del premio Roberto Morrione 2026

22 Nov 2025

Premio Roberto Morrione, pubblicato il bando dell'edizione 2026

Anche quest’anno le categorie per le quali si può competere sono due: video-inchiesta e radio-podcast d’inchiesta. Nell’ambito del concorso è stato istituito il Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare riservato ai progetti d’inchiesta incentrati sui temi ambientali della biodiversità, della sostenibilità e del benessere degli animali. Candidature aperte fino al 18 gennaio 2026 per tutti i nati entro il 31 dicembre 1995.

È stato pubblicato il bando dell’edizione 2026 del Premio Roberto Morrione, promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai. Il concorso finanzia la realizzazione di progetti d’inchiesta giornalistica in lingua italiana su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale dell’Italia e dell’Europa, quali: legalità, diritti umani e civili, sviluppo tecnologico, tutela dell’ambiente, attività economiche.



Nell’ambito del Premio Morrione è istituito il Premio Riccardo Laganà Biodiversità, Sostenibilità, Benessere animale Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare riservato ai progetti d’inchiesta in lingua italiana incentrati sui temi ambientali della biodiversità, della sostenibilità e del benessere degli animali.



Il Premio Roberto Morrione (quindicesima edizione) e il Premio Riccardo Laganà (terza edizione) sono aperti a tutti i cittadini maggiorenni nati dopo il 31 dicembre 1995 senza alcuna distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza. Sono accettati anche i gruppi (nel numero massimo di 3 componenti per ogni progetto), ciascun membro dei quali dovrà comunque rientrare nel limite di età indicato. Dopo l’invio del progetto non possono essere aggiunti altri autori al gruppo. Nessuno può presentare candidature multiple: ci si può quindi presentare singolarmente o in un solo gruppo.



Le categorie in concorso sono due: video-inchiesta e radio-podcast d’inchiesta. Tra tutte le proposte d’inchiesta inviate saranno scelti cinque progetti: tre progetti d’inchiesta saranno scelti per la categoria video-inchiesta del Premio Roberto Morrione; un progetto d’inchiesta per la categoria radio-podcast del Premio Roberto Morrione. Un progetto di video-inchiesta o radio-podcast, incentrato sui temi ambientali della biodiversità, della sostenibilità e del benessere degli animali, per il Premio Riccardo Laganà.



A ciascuno dei progetti selezionati per il Premio Roberto Morrione e al progetto selezionato per il Premio Riccardo Laganà verrà assegnato un contributo in denaro di 5.000 euro (erogato in rate distribuite nel tempo), il supporto di un tutor giornalistico e i contributi di un tutoraggio di natura legale, tecnico-produttiva e musicale forniti dall’associazione Amici di Roberto Morrione.



Fra le quattro inchieste selezionate dalla giuria del Premio Roberto Morrione e realizzate verrà assegnato – a insindacabile giudizio della giuria – un premio finale del valore di 2.000 euro.



Tutti i progetti devono pervenire alla Segreteria del Premio entro la mezzanotte del 18 gennaio 2026.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni e i form per l’iscrizione sono disponibili sul sito web del premio Roberto Morrione.