Foto: Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin
Premi e Concorsi 03 Nov 2025

Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta, annunciati i vincitori della XXII edizione

Sono Marina Sapia per la categoria TV News; Gianluca Diana per la Radiofonia; Raffaella Calandra nella categoria Stampa italiana; Lorenzo Tondo per la Stampa internazionale. Il premio Rotta Balcanica va ad Alessia Candito. Chiara Avesani e Matteo Delbò sono i vincitori nella categoria Reportage. Nella categoria Fotografia si aggiudica il premio lo scatto di Haitham Imad 'La guerra in prima persona'.

Ci sono i nove figli di Alaa al-Najjar, pediatra di Khan Younis, uccisi lo scorso maggio da un missile israeliano e le persone migranti rapite a scopo estorsivo lungo la Rotta balcanica, così come i bambini-minatori nel Congo o quelli gravemente ustionati dalle sostanze utilizzate nella lavorazione del sapone nei servizi vincitori della 22ª edizione del Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta.

Sette le sezioni del Premio e per ciascuna la giuria presieduta da Marco Damilano, conduttore de 'Il cavallo e la torre', programma di approfondimento quotidiano di Rai Tre ed editorialista di Domani, ha votato il lavoro migliore tra le decine candidate. I vincitori sono stati resi noti venerdì 31 ottobre 2025.

Nella categoria TV News, il riconoscimento va a Marina Sapia, caporedattrice esteri per Rai Direzione editoriale, che per In Mezz'ora, Rai3, ha firmato 'Mani nude', indagine realizzata sotto copertura nelle miniere illegali di cobalto nella Repubblica democratica del Congo, dove bambini scavano a mani nude materiale tossico.

Per la categoria Radiofonia vince Gianluca Diana, giornalista freelance per radio e carta stampata, con grande esperienza di documentarista con audio reportage da Africa, Americhe e Medio Oriente. Con 'Africana soap, i bambini della soda', andato in onda per RSI Rete Due, racconta le gravissime ripercussioni sulla salute dei bambini che in Sierra Leone entrano in contatto con la soda caustica usata per la lavorazione del sapone.

Nella categoria Stampa italiana, Raffaella Calandra, inviata de Il Sole 24 ore e conduttrice per 15 anni su Radio24 della trasmissione d'inchiesta 'Storiacce', si aggiudica il primo posto con 'Mai così tanti ragazzi in carcere. Affollati anche gli istituti per minori', reportage, per Il Sole 24 ore, sui minori detenuti con già un pesante passato e una lunga pena da scontare.

Il premio Rotta Balcanica va ad Alessia Candito, redattrice di Repubblica, per cui scrive di Mediterraneo, migrazioni e frontiere geografiche e sociali. Con 'I fantasmi della rotta balcanica', pubblicato su La Repubblica, ha documentato la reale entità dei flussi migratori, spiegando come non siano diminuiti, ma abbiano invece trovato vie più nascoste e pericolose, e come i sequestri a scopo estorsivo siano diventati una nuova minaccia.

Chiara Avesani, giornalista e regista, con incarichi nei programmi Rai come Il fattore umano, Report e Presa Diretta, e Matteo Delbò, regista, direttore della fotografia e Premio David di Donatello con il cortometraggio Monna Lisa, sono i vincitori nella categoria Reportage con 'Leaving Gaza', documentario che testimonia come chi ha lasciato Gaza in realtà non abbia mai reciso il legame con la Striscia.

Nella categoria Stampa internazionale si aggiudica il premio Lorenzo Tondo, corrispondente internazionale per The Guardian, per il quale ha documentato fin dall'inizio la guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Hamas. Con Malak A Tantesh, da Gaza, ha pubblicato su The Guardian 'One afternoon in gaza, two families tragedies: the childhoods cut short story by Israeli airstrikes', racconto degli ultimi momenti di vita di un gruppo di bambini uccisi a Gaza a poche ore di distanza e a pochi chilometri gli uni dagli altri.

Nella categoria Fotografia si aggiudica il premio lo scatto di Haitham Imad (EPA) 'La guerra in prima persona', pubblicato su Io Donna. Fotoreporter palestinese con base a Gaza, dove lavora per l'European Pressphoto Agency, si è affermato come una delle voci più autorevoli nel raccontare la crisi umanitaria, gli sfollamenti e le conseguenze del conflitto nella regione.

Alla selezione delle opere della 22ª edizione del Premio hanno lavorato Marco Damilano, presidente, Fabiana Martini segretaria di giuria, Furio Baldassi presidente Ordine dei giornalisti FVG, Paola Barretta Associazione Carta di Roma, Carlo Bartoli presidente Ordine nazionale dei giornalisti, Fabrizio Brancoli vice direttore di NEM-Nord Est Multimedia con deleghe a eventi e cultura e il coordinamento per Il Piccolo, Matteo Bruni direttore Sala stampa Santa Sede, Esma Çakir già presidente Associazione stampa estera in Italia, corrispondente per l'agenzia stampa turca DHA, Francesco De Filippo responsabile Ansa FVG, Cristiano Degano consigliere Ordine nazionale dei giornalisti, Igor Devetak direttore Primorski Dnevnik, Vittorio di Trapani, presidente Federazione nazionale della Stampa italiana, Fabrizio Ferragni direttore Offerta estero Rai, Ludovico Fontana giornalista Rai, promotore sezione Rotta Balcanica, Giuseppe Giulietti coordinatore nazionale Articolo 21, Paolo Mosanghini direttore Il Messaggero Veneto, Carlo Muscatello presidente Assostampa FVG, Roberto Papetti, direttore Il Gazzettino, Elena Postelnicu presidente Associazione Stampa Estera in Italia e Paolo Roncoletta caporedattore Tgr FVG.

