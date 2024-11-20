Premio giornalistico Alessandra Bisceglia, pubblicato il bando della X edizione

30 Ott 2025

Giornalisti under 35 e studenti possono candidare articoli, servizi, podcast e reportage per due premi da 1.500 euro dedicati alla comunicazione sociale. Iscrizioni aperte fino al 30 aprile 2026.

È stato pubblicato il bando della decima edizione del premio giornalistico “Alessandra Bisceglia” per la comunicazione sociale, promosso dalla Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale Ets e dalla Libera Università Maria SS. Assunta – Lumsa di Roma. Il premio, intitolato alla memoria della giovane giornalista lucana scomparsa nel 2008 a soli 28 anni a causa di una rara malformazione vascolare, celebra il suo esempio di coraggio, sensibilità e dedizione al giornalismo sociale.

L’iniziativa intende valorizzare e sostenere il lavoro di giovani giornalisti e studenti delle scuole di giornalismo che si distinguono per la capacità di raccontare con competenza e umanità temi legati alla comunicazione sociale, con particolare attenzione alle malattie rare, alla ricerca scientifica, all’equità nell’accesso alle cure e alle buone pratiche di integrazione delle persone con disabilità.



La partecipazione è gratuita e riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, collaboratori, freelance e studenti di master e scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine, che alla data di pubblicazione del bando non abbiano superato i 35 anni. Possono concorrere articoli, servizi radiofonici e televisivi, podcast, reportage multimediali, fotografie e graphic novel di carattere giornalistico, pubblicati, trasmessi o diffusi dal 1° marzo 2025 al 30 aprile 2026.



Sono previsti due premi da 1.500 euro ciascuno per i vincitori delle rispettive sezioni, oltre a targhe e attestati per i secondi e terzi classificati. Le candidature sono aperte fino al 30 aprile 2026.



PER APPROFONDIRE

A questo link è possibile scaricare il bando e la scheda di iscrizione. (anc)