I vincitori del Premio Roberto Morrione 2025

27 Ott 2025

Premio Morrione, vince l'inchiesta 'Il prezzo della legalità' sul decreto flussi

Assegnati sabato 25 ottobre, a Torino, i riconoscimenti della XIV edizione: Premio Riccardo Laganà a 'La rotta delle mangrovie', Premio Libera Giovani a 'Acqua in Bocca', al giornalista Paolo Mondani di Report il Premio Baffo Rosso 2025, alla giornalista e scrittrice palestinese Rita Baroud il 'Testimone del Premio Roberto Morrione'.

L'edizione 2025 Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo under 30, promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, è stata vinta da Daman Singh, Bianca Turati e Iman Zaoin con l'inchiesta 'Il prezzo della legalità' che svela le distorsioni del decreto flussi nel gestire l'impiego dei lavoratori stranieri nelle campagne del ragusano. Tutor giornalistico Diego Gandolfo.



Gli autori - ricordano gli organizzatori - hanno investigato il sistema di ingaggio dei lavoratori extra-Ue nelle campagne del ragusano, denunciando le irregolarità e gli abusi del decreto flussi, strumento che regola l'ingresso legale per il lavoro in Italia. Le testimonianze e le evidenze raccolte mostrano come le truffe ai danni dei lavoratori, nei Paesi di origine e in Italia, siano una pratica comune, che alimenta dinamiche di sfruttamento e di marginalizzazione sociale.



«L'inchiesta Il Prezzo della legalità squarcia il velo sulle pratiche di reclutamento della manodopera straniera nell'agricoltura ragusana, mostrando l'uso fraudolento del decreto flussi. Con coraggio e rigore, rivela un sistema che mercifica i diritti e alimenta lo sfruttamento dei migranti», recita la motivazione della giuria del Premio Morrione, presieduta da Giuseppe Giulietti.



Il Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare è stato vinto da Novella Gianfranceschi e Niccolò Palla con l'inchiesta 'La rotta delle mangrovie' che ha investigato gli effetti della crisi climatica sulla migrazione dal Senegal e le contraddizioni dell'Unione europea in materia di cooperazione ed esternalizzazione delle frontiere. Tutor giornalistico è stato Francesco De Augustinis.



Il Premio Libera Giovani è andato invece a 'Acqua in bocca' di Marianna Donadio e Dora Farina, tutor giornalistica Cecilia Anesi di IrpiMedia. L'inchiesta indaga i rapporti tra un'azienda nazionale israeliana e una partecipata romana attive nel settore delle tecnologie per l'acqua. In collaborazione con Libera Piemonte, il Premio Libera Giovani è stato assegnato dai 100 studenti del Liceo Majorana di Moncalieri, Liceo Cattaneo e del Primo Liceo Artistico di Torino, istituti superiori della rete di Libera Piemonte.



Le altre due inchieste finaliste del Premio Morrione sono l'inchiesta video 'Gioco Sporco' di Ilenia Cavaliere e Alessandro Masella sul sistema di favoritismi e influenze politiche in un paese del sud pontino, tutor giornalistica Chiara Cazzaniga, inviata di Chi l'ha visto? Rai 3; l'inchiesta radio-podcast 'Mea Culpa' di Marco Castellini e Chiara Garbin, tutor giornalistico Gabriele Cruciata, che, a partire da un caso di abusi su minori, esplora i retroscena dei Legionari di Cristo, uno degli ordini più ricchi e potenti della Chiesa cattolica.



Tutti i finalisti sono under 30 e, oltre che dal tutor giornalistico, sono supportati dal tutor legale avvocato Giulio Vasaturo, dal tutor audio video Francesco Cavalli e dal tutor musicale Pietro Ferri.



Il giornalista Paolo Mondani di Report Rai3 ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2025; mentre il Testimone del Premio Roberto Morrione è stato consegnato alla giornalista e scrittrice palestinese Rita Baroud.



Le premiazioni si sono svolte a Torino durante le Giornate del Premio Roberto Morrione tenutesi dal 23 al 25 ottobre alla Fabbrica delle 'e' e al Circolo dei lettori. Da novembre le inchieste video andranno in onda su Rainews24 nella rubrica investigativa Spotlight. L'inchiesta vincitrice verrà inoltre presentata a Roma, a Palazzo Farnese, il 20 novembre al Festival Eurovisioni alla presenza degli autori e tutor.