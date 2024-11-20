Un momento della premiazione a Bruxelles (Foto: @EUinmyRegion su X)

15 Ott 2025

Bruxelles, anche un’italiana tra le vincitrici del premio Ue Megalizzi - Niedzielski 2025

Elisa Ortuso ha ottenuto il 'Lens Award' per il suo video di «grande impatto» su un progetto dell'Ue a Roma a sostegno delle famiglie ucraine con bambini affetti da cancro. Le altre due giovani reporter premiate sono le francesi Hildegard Leloué Sarah Costes. Il riconoscimento onora la memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Orent-Niedzielski, due giovani giornalisti uccisi nell'attacco terroristico a Strasburgo del 2018.

Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre 2025 sono stati consegnati i premi Megalizzi-Niedzielski 2025 per aspiranti giornalisti annunciati dalla Commissione europea nel quadro della Settimana europea delle regioni e delle città, l'evento dedicato alla politica di Coesione promosso insieme al Comitato europeo delle regioni. Tra le tre vincitrici c’è anche l'italiana Elisa Ortuso, insignita del premio 'Lens Award' per il suo video di «grande impatto» su un progetto dell'Ue a Roma a sostegno delle famiglie ucraine con bambini affetti da cancro. Alla francese Hildegard Leloué è stato assegnato il 'Pen Award' per la sua approfondita copertura europea. Infine, il 'Frame Award', votato dal pubblico, è stato assegnato a Sarah Costes, anch'essa francese, per la foto di un progetto sulla protezione delle cicogne a Diyarbakir.



«Elisa, Hildegard e Sarah hanno dimostrato un talento e una dedizione eccezionali nel raccontare le storie di successo dell'Europa. Il loro lavoro sottolinea il ruolo essenziale di una stampa libera e indipendente nelle nostre democrazie e nel futuro dell'Unione europea», ha commentato il vicepresidente Raffaele Fitto come riportato dall’agenzia Ansa.



Il riconoscimento onora la memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Orent-Niedzielski, due giovani giornalisti uccisi nell'attacco terroristico a Strasburgo del 2018. Nel corso della cerimonia di premiazione, Bruxelles ha annunciato il suo nono invito a presentare proposte nel settore dei media dedicate alla politica di coesione con un budget di 3,5 milioni di euro. Le candidature possono essere presentate fino al 15 gennaio 2026.



MULTIMEDIA

Il video della cerimonia di consegna dei premi Megalizzi-Niedzielski 2025 è disponibile a questo link. (anc)