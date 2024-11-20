Un momento della premiazione dell'edizione del 2024 (Foto: sindacatogiornalisti.it)

02 Ott 2025

Premio Francesco Landolfo 2025, iscrizioni aperte fino al 28 ottobre

I vincitori delle tre sezioni (carta stampata, radio-televisione, web) riceveranno un assegno di mille euro e una targa.

Scade il 28 ottobre 2025 il bando di partecipazione alla quattordicesima edizione del premio di giornalismo “Francesco Landolfo”. Indetto da Ordine dei giornalisti della Campania, Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, quotidiano “Roma” e Arga Campania, il premio vuole valorizzare le intuizioni e l’impegno di Francesco Landolfo – fondatore dell’Arga Campania, vicedirettore del “Roma” e segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania – nella formazione dei giovani colleghi e premia i migliori servizi giornalistici sui temi di ambiente e natura, agricoltura e agroalimentare, territorio e ricerca scientifica.



I vincitori delle tre sezioni (carta stampata, radio-televisione, web) riceveranno un assegno di mille euro e una targa. Dal 2018 l’Arga assegna anche un riconoscimento intitolato alla memoria del giornalista Gianpaolo Necco.



PER APPROFONDIRE

Il bando completo e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito web del premio. (anc)