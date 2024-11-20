La locandina delle Giornate del Premio Roberto Morrione

09 Ott 2025

Torino, dal 23 al 25 ottobre le Giornate del Premio Roberto Morrione 2025

Per lunedì 13 è prevista anche un’anteprima. Questa edizione è dedicata alle vittime del genocidio di Gaza e a tutti i giornalisti uccisi nel mondo.

Si svolgeranno a Torino da giovedì 23 a sabato 25 ottobre 2025, con un'anteprima lunedì 13 ottobre, le Giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.



«Il tema quest’anno – spiegano gli organizzatori - è “Il Limite Assente” e nelle tre giornate ci saranno proiezioni, incontri di approfondimento e dibattiti sul ruolo, gli strumenti e il costo, sempre più spesso tragicamente in vite umane, del giornalismo investigativo di fronte alle drammatiche crisi che affliggono i nostri tempi: dai conflitti armati a quelli commerciali fino ai massacri programmati di intere popolazioni, come a Gaza, ma senza dimenticare la crisi ambientale e quella climatica. Crisi e conflitti che si consumano fuori da ogni regola, senza più alcun limite dettato dal diritto internazionale o semplicemente dalle leggi non scritte della cultura umanitaria. L’unica regola che sembra dettare legge in questa assenza di ogni limite è quella determinata dai rapporti di forza: vince tutto il più forte e i deboli pagano il prezzo, sia esso economico o di sangue».



Per questi motivi questa edizione delle Giornate è dedicata alle vittime del genocidio di Gaza e a tutti i giornalisti uccisi nel mondo.



La manifestazione, organizzata dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, vedrà la partecipazione di oltre 60 speaker, tra giornalisti investigativi, comunicatori, accademici e gli 11 under 30 che presenteranno a Torino le loro inchieste.



Tutti gli eventi sono a titolo gratuito, e la maggior parte degli incontri riconoscono crediti formativi per i giornalisti che si saranno iscritti su www.formazionegiornalisti.it.



PER APPROFONDIRE

A questo link è possibile consultare il programma completo. (anc)