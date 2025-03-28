La giornalista Rossella Minotti

19 Dic 2025

Premio giornalistico Rossella Minotti 2025, iscrizioni entro il 31 dicembre

Dedicato a giornaliste e giornalisti under 35, il concorso, promosso dalla famiglia di Rossella e dalla Fnsi, è intitolato alla collega prematuramente scomparsa nel 2019.

Sono aperte fino al 31 dicembre 2025 le iscrizioni al Premio giornalistico Rossella Minotti, concorso intitolato alla collega prematuramente scomparsa nel 2019, promosso dalla famiglia di Rossella e dalla Fnsi e rivolto alle giovani leve under 35 della categoria.



Giunto quest'anno alla sesta edizione, il Premio Minotti 2025 conferma, come negli scorsi anni:



l'estensione della partecipazione a tutte le giornaliste e i giornalisti fino a 35 anni facenti parte dell'Ordine, incentivando nel contempo l'iscrizione alle Associazioni Regionali di Stampa federate nella Fnsi;



la dotazione del Premio di 6.000 euro così suddivisi: 1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni:



a) quotidiani e periodici;

b) web (scritto) e agenzie di stampa;

c) radio, televisioni e video web;



nel caso il vincitore sia iscritto ad una Associazione regionale di Stampa, e quindi alla Fnsi, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.



L'iniziativa del Premio, partita e finanziata dalla famiglia di Rossella con il sindacato unitario dei giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa italiana, ottiene anche per il 2025:



- il patrocinio con contributo economico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

- il gratuito patrocinio della Associazione Lombarda dei giornalisti (Alg) che mette a disposizione del concorso la segreteria organizzativa e amministrativa;

- il gratuito patrocinio della Associazione Alumni AWT (Aaawt) che riunisce gli ex allievi della prima scuola di giornalismo italiana, che fu frequentata anche da Rossella;

- il gratuito patrocinio del Gruppo Lombardo Giornalisti Pensionati (Glgp) che aderisce al concorso in termini di solidarietà inter-generazionale.



La partecipazione è gratuita. Gli articoli dei partecipanti - che per questa sesta edizione potranno concorrere CON UN SOLO ELABORATO E SOLO IN UNA DELLE TRE SEZIONI - vanno inviati entro il 31 dicembre 2025, in base al bando del Premio Minotti che è pubblicato sui siti www.odg.it e www.alg.it, oltre che allegato di seguito.



Chi intende partecipare può inviare i suoi articoli, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 30 novembre 2025 su una testata registrata, alla segreteria: premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it.



Il Premio è intitolato a Rossella Minotti, che lavorò per quasi tutta la sua vita a Il Giorno, dove terminò la carriera come caporedattrice, e ci ha lasciati, a causa di una malattia crudele, a soli 56 anni d'età, l'11 marzo 2019.



PER APPROFONDIRE

Di seguito il bando della sesta edizione del Premio giornalistico Rossella Minotti.



