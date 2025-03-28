Sono aperte fino al 31 dicembre 2025 le iscrizioni al Premio giornalistico Rossella Minotti, concorso intitolato alla collega prematuramente scomparsa nel 2019, promosso dalla famiglia di Rossella e dalla Fnsi e rivolto alle giovani leve under 35 della categoria.
Giunto quest'anno alla sesta edizione, il Premio Minotti 2025 conferma, come negli scorsi anni:
l'estensione della partecipazione a tutte le giornaliste e i giornalisti fino a 35 anni facenti parte dell'Ordine, incentivando nel contempo l'iscrizione alle Associazioni Regionali di Stampa federate nella Fnsi;
la dotazione del Premio di 6.000 euro così suddivisi: 1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni:
a) quotidiani e periodici;
b) web (scritto) e agenzie di stampa;
c) radio, televisioni e video web;
nel caso il vincitore sia iscritto ad una Associazione regionale di Stampa, e quindi alla Fnsi, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.
L'iniziativa del Premio, partita e finanziata dalla famiglia di Rossella con il sindacato unitario dei giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa italiana, ottiene anche per il 2025:
- il patrocinio con contributo economico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- il gratuito patrocinio della Associazione Lombarda dei giornalisti (Alg) che mette a disposizione del concorso la segreteria organizzativa e amministrativa;
- il gratuito patrocinio della Associazione Alumni AWT (Aaawt) che riunisce gli ex allievi della prima scuola di giornalismo italiana, che fu frequentata anche da Rossella;
- il gratuito patrocinio del Gruppo Lombardo Giornalisti Pensionati (Glgp) che aderisce al concorso in termini di solidarietà inter-generazionale.
La partecipazione è gratuita. Gli articoli dei partecipanti - che per questa sesta edizione potranno concorrere CON UN SOLO ELABORATO E SOLO IN UNA DELLE TRE SEZIONI - vanno inviati entro il 31 dicembre 2025, in base al bando del Premio Minotti che è pubblicato sui siti www.odg.it e www.alg.it, oltre che allegato di seguito.
Chi intende partecipare può inviare i suoi articoli, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il 30 novembre 2025 su una testata registrata, alla segreteria: premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it.
Il Premio è intitolato a Rossella Minotti, che lavorò per quasi tutta la sua vita a Il Giorno, dove terminò la carriera come caporedattrice, e ci ha lasciati, a causa di una malattia crudele, a soli 56 anni d'età, l'11 marzo 2019.
PER APPROFONDIRE
Di seguito il bando della sesta edizione del Premio giornalistico Rossella Minotti.