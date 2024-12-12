I vincitori dell'edizione 2025 del premio

10 Dic 2025

Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, pubblicato il bando dell'XI edizione

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 30 aprile 2026. Per quest’anno il tema è “Lampedusa è il mondo: le bellezze, i diritti, la pace contro tutti i muri”.

È stato pubblicato sul sito www.occhibluonlus.com il bando per l’undicesima edizione del premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista di origine campana ma siciliana d’adozione, prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015, che riposa a Lampedusa. L’associazione Occhiblu Ets, organizzatrice dell’evento, per l’edizione 2026 ha scelto come tema: “Lampedusa è il mondo: le bellezze, i diritti, la pace contro tutti i muri”.



Il premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026, termine ultimo per partecipare.



La maggiore isola delle Pelagie, dal 6 all’8 luglio 2026, diventerà ancora una volta il luogo simbolo in cui si concentreranno numerosi appuntamenti che ruoteranno attorno al premio, organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti, della Fnsi, dell’Associazione Siciliana della Stampa e del Parlamento europeo. Giornalismo e cultura, solidarietà e integrazione, musica e teatro, convegni e mostre, sport e letteratura saranno gli appuntamenti che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera e di accoglienza, ma anche di straordinarie bellezze paesaggistiche.



Al termine della manifestazione saranno consegnati i riconoscimenti. Il programma completo dell'evento sarà diffuso nella primavera del 2026.