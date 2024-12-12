CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
I vincitori dell'edizione 2025 del premio
Premi e Concorsi 10 Dic 2025

Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, pubblicato il bando dell'XI edizione

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 30 aprile 2026. Per quest’anno il tema è “Lampedusa è il mondo: le bellezze, i diritti, la pace contro tutti i muri”.

È stato pubblicato sul sito www.occhibluonlus.com il bando per l’undicesima edizione del premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista di origine campana ma siciliana d’adozione, prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015, che riposa a Lampedusa. L’associazione Occhiblu Ets, organizzatrice dell’evento, per l’edizione 2026 ha scelto come tema: “Lampedusa è il mondo: le bellezze, i diritti, la pace contro tutti i muri”.

Il premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026, termine ultimo per partecipare.

La maggiore isola delle Pelagie, dal 6 all’8 luglio 2026, diventerà ancora una volta il luogo simbolo in cui si concentreranno numerosi appuntamenti che ruoteranno attorno al premio, organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti, della Fnsi, dell’Associazione Siciliana della Stampa e del Parlamento europeo. Giornalismo e cultura, solidarietà e integrazione, musica e teatro, convegni e mostre, sport e letteratura saranno gli appuntamenti che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera e di accoglienza, ma anche di straordinarie bellezze paesaggistiche.

Al termine della manifestazione saranno consegnati i riconoscimenti. Il programma completo dell’evento sarà diffuso nella primavera del 2026. (anc)

@fnsisocial
Premi e Concorsi
01 Dic 2025
Gruppo Cronisti Liguri, assegnati i premi 2025. La consegna il 12 dicembre
Premi e Concorsi
22 Nov 2025
Premio Roberto Morrione, pubblicato il bando dell'edizione 2026
Premi e Concorsi
12 Nov 2025
Premio Francesco Landolfo 2025, selezionati i vincitori
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni14 Nov 2025
Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Appuntamenti28 Mar 2025
IX Premio Santo Della Volpe, il 31 marzo a Erice la cerimonia di consegna
Formazione24 Feb 2025
Premio Roberto Morrione Academy, candidature entro il 7 marzo
Associazioni12 Dic 2024
'Cronaca di un anno di cronaca 2024', flash mob dei giornalisti liguri per dire no alla legge bavaglio
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits