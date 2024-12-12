CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La locandina di ‘Cronaca di un anno di cronaca 2025’
Premi e Concorsi 01 Dic 2025

Gruppo Cronisti Liguri, assegnati i premi 2025. La consegna il 12 dicembre

La cerimonia si svolgerà al teatro La Claque di Vico San Donato dove sarà proiettato “Cronaca di un anno di Cronaca 2025”, il videofilm dei fatti più importanti dell’anno. Saranno premiati Pietro Barabino, Ludovica Schiaroli, Ugo Roffi e Marcello Zinola, mentre riceverà un riconoscimento speciale il vignettista del Secolo XIX Stefano Rolli.

«Il consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri ha conferito quattro premi a cronisti che si sono distinti nel corso dell’anno nell’attività professionale. Ad aggiudicarsi il premio cronista 2025 è Pietro Barabino. Giornalista e videomaker freelance, da dieci anni collabora prevalentemente con la trasmissione televisiva Tagadà (La 7) e con Il Fatto Quotidiano. In questi mesi ha seguito con servizi puntuali e con uno sguardo mai banale le grandi mobilitazioni partite da Genova per denunciare il genocidio della popolazione di Gaza. Da anni segue da vicino la frontiera franco-italiana di Ventimiglia, l’impegno dei portuali contro le armi e diverse vertenze sociali, ambientali e sindacali». Lo rende noto il Gruppo Cronisti Liguri in un comunicato diffuso lunedì 1° dicembre 2025.

La nota prosegue: «L’altro premio del Gruppo Cronisti va a Ludovica Schiaroli, Ugo Roffi e Marcello Zinola, per il docufilm ‘Amianto.Storia di una lotta operaia’, che ripercorre oltre dieci anni di mobilitazione della classe operaia genovese per ottenere giustizia e il riconoscimento dei propri diritti, dopo l’esposizione all’amianto nelle fabbriche genovesi. Il premio alla carriera è stato assegnato alla giornalista Rai Pierpatrizia Lava: già presidente del sindacato ligure dei giornalisti e oggi a capo del consiglio di disciplina dell’Ordine, Pierpatrizia Lava, per tutti ‘Pierpa,’ è stata in questi anni anima e ossatura della Tgr, prima da redattrice e conduttrice poi da caposervizio e responsabile della cronaca. Dura e spigolosa soltanto all’apparenza, generosa e professionale per chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino».

Un riconoscimento speciale del Gruppo Cronisti Liguri va infine «a Stefano Rolli, giornalista e vignettista de Il Secolo XIX da trentacinque anni. I suoi disegni, sempre caratterizzati da una graffiante ironia, compaiono ogni giorno sulla prima pagina del quotidiano genovese. A lui è stato assegnato il premio dedicato quest’anno a Roberto Pettinaroli, che ha a lungo guidato la redazione chiavarese del Secolo XIX, tragicamente scomparso quest’anno in un incidente in canoa e di cui Rolli era collega e amico».

«I riconoscimenti – conclude il Gruppo Cronisti Liguri - saranno consegnati il prossimo 12 dicembre dalle ore 10.30 al teatro La Claque di Vico San Donato dove sarà proiettato “Cronaca di un anno di Cronaca 2025” il videofilm dei fatti più importanti dell’anno». (anc)

@fnsisocial
Premi e Concorsi
22 Nov 2025
Premio Roberto Morrione, pubblicato il bando dell'edizione 2026
Premi e Concorsi
12 Nov 2025
Premio Francesco Landolfo 2025, selezionati i vincitori
Premi e Concorsi
03 Nov 2025
Trieste, il San Giusto d'oro 2025 alla Cappella Underground. Targa a Paolo Condò
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni14 Nov 2025
Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Appuntamenti28 Mar 2025
IX Premio Santo Della Volpe, il 31 marzo a Erice la cerimonia di consegna
Formazione24 Feb 2025
Premio Roberto Morrione Academy, candidature entro il 7 marzo
Associazioni12 Dic 2024
'Cronaca di un anno di cronaca 2024', flash mob dei giornalisti liguri per dire no alla legge bavaglio
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits