Un momento della premiazione del 2024 (Foto: sindacatogiornalisti.it)

12 Nov 2025

Premio Francesco Landolfo 2025, selezionati i vincitori

Martedì 18 novembre la consegna dei riconoscimenti a Napoli alla presenza, fra gli altri, della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante e del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli.

Martedì 18 novembre 2025 alle 11, nella sede dell'Istituto di Cultura Meridionale (Palazzo Arlotta, via Chiatamone 63) a Napoli, si terrà la cerimonia della quattordicesima edizione del Premio di giornalismo Francesco Landolfo. Saranno presenti il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli e la segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante.



Nel corso della cerimonia verrà assegnato un premio alla memoria a Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera, per diciotto anni cronista del Roma, scomparso prematuramente.



I VINCITORI



Carta stampata (ex aequo): 'Amianto, la strage infinita. E i nuovi malati sono sempre più giovani' di Giulia Di Leo (La Stampa); 'SalvaTerra' di Francesco Parrella (Corriere Extra).



Radio-televisione (ex aequo): 'La beffa della Terra dei Fuochi' di Andrea Ruberto (Fuori dal coro, Rete Quattro); 'Il mare negato di Napoli est: sognando l'eterna bonifica' di Rossella Strianese (Tg news, Ottochannel).



Web (ex aequo): 'Agricoltura, le imprenditrici sono sempre di più e vogliono innovare il settore' di Giorgia Colucci (Il Sole 24 Ore); 'Che rumore fa la biodiversità?' di Giulia Martelli (Arpa Campania Ambiente).



Targa Gianpaolo Necco a Efrem Tassinato per l'impegno nel dare voce alle comunità locali con Wigwam News.



Menzioni speciali: 'Bagnoli ripulita dai volontari' di Francesca Bruciano (Roma online); 'Il Parco nazionale del Vesuvio tra natura, agricoltura e innovazione' di Giovanni Frezzetti (Vg 21); 'L'Alta Campania del vino pensa alla donazione. Un confronto con Etna e Barolo' di Fosca Tortorelli (Cronache di gusto); 'Rosso mediterraneo: il pomodoro biologico in Campania, tra tradizione antica e ricerca d'avanguardia' di Viridiana Myriam Salerno (MediaVox Magazine).



IL PREMIO



Il Premio, giunto alla quattordicesima edizione, ricorda e valorizza l'impegno nella professione di Francesco Landolfo, segretario dell'Ordine dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del quotidiano Roma, fondatore e presidente dell'Arga Campania (associazione regionale giornalisti ambiente e agroalimentare), scomparso nel 2006. Nell'ambito del premio viene assegnata una targa in ricordo di Gianpaolo Necco, consigliere nazionale Fnsi e UnArga, a cui si deve il rilancio delle attività dell'Arga Campania.



Il premio è indetto dal quotidiano Roma, dall'Ordine dei giornalisti della Campania, dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e dall'Arga Campania con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Fnsi. Compongono la giuria: Antonio Sasso e Pasquale Clemente, direttore editoriale e direttore responsabile del quotidiano Roma; Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania; Claudio Silvestri, segretario aggiunto della Fnsi; Geppina Landolfo, segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti Campania e vicepresidente nazionale UnArga; Antonella Monaco, presidente Arga Campania; Gennaro Famiglietti, presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale. (Da: sindacatogiornalisti.it)