La copertina del bando

29 Ott 2025

Premio di giornalismo ‘Mario Trufelli’, pubblicato il bando della prima edizione

Le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2026. Il tema indicato è “Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.

È stato pubblicato il bando della prima edizione del Premio di giornalismo “Mario Trufelli”, nel ricordo del giornalista, poeta e scrittore, primo responsabile della redazione Rai Basilicata.



Il concorso è stato indetto dall’Associazione della Stampa di Basilicata, in collaborazione con il comune di Tricarico (Mt) e con il patrocinio di Federazione nazionale Stampa italiana, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti Basilicata, Sede Rai Basilicata, Tgr Rai, Usigrai, Inpgi, Casagit Salute, Consiglio Regionale e Giunta Regionale della Basilicata, Fondazione Leonardo Sinisgalli, Polo museale Castronuovo di Sant’Andrea, Fondazione Aiello – Musei Aiello Moliterno – Casa Trufelli, ForMedia e Apt Basilicata.



L’obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare l’interesse delle giovani generazioni alla conoscenza di vecchi e nuovi media e l’impegno per forme di giornalismo attento ai problemi della comunità e consapevole dei doveri della professione, con particolare riferimento alla condizione del Mezzogiorno e in genere alle problematiche che riguardano le aree più svantaggiate.



Per la prima edizione il tema indicato è “Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.



Il premio si articola in due sezioni: la prima è riservata a studenti e studentesse delle Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti che risultino in regola con i requisiti di iscrizione e di frequenza. La seconda a studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della Basilicata.



I partecipanti alla prima sezione dovranno presentare un elaborato sviluppato secondo un aspetto a scelta della produzione giornalistica (articolo per quotidiano o rivista, servizio radiofonico o televisivo, podcast, sito web, contenuto informativo per piattaforme online e social media etc.). L’elaborato dovrà essere già stato pubblicato su una testata giornalistica entro il 31 maggio 2026. I partecipanti alla seconda sezione dovranno presentare un elaborato scritto, un video o un audio o un contenuto multimediale informativo sul tema proposto.



Le domande, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo mail premiotrufelli@stampabasilicata.it. La dotazione complessiva per la 1a edizione del è di 3.000 euro così ripartiti:



prima sezione: 2.000 euro;

seconda sezione: 1.000 euro.



Il premio sarà attribuito, per ciascuna delle due sezioni, al miglior lavoro presentato e sarà consegnato nell’ambito di un evento dedicato organizzato dal Comune di Tricarico.



PER APPROFONDIRE

Di seguito è possibile scaricare il bando completo e la scheda per partecipare in formato pdf: