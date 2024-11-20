CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La copertina del bando
Premi e Concorsi 29 Ott 2025

Premio di giornalismo ‘Mario Trufelli’, pubblicato il bando della prima edizione

Le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2026. Il tema indicato è “Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.

È stato pubblicato il bando della prima edizione del Premio di giornalismo “Mario Trufelli”, nel ricordo del giornalista, poeta e scrittore, primo responsabile della redazione Rai Basilicata.

Il concorso è stato indetto dall’Associazione della Stampa di Basilicata, in collaborazione con il comune di Tricarico (Mt) e con il patrocinio di Federazione nazionale Stampa italiana, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti Basilicata, Sede Rai Basilicata, Tgr Rai, Usigrai, Inpgi, Casagit Salute, Consiglio Regionale e Giunta Regionale della Basilicata, Fondazione Leonardo Sinisgalli, Polo museale Castronuovo di Sant’Andrea, Fondazione Aiello – Musei Aiello Moliterno – Casa Trufelli, ForMedia e Apt Basilicata.

L’obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare l’interesse delle giovani generazioni alla conoscenza di vecchi e nuovi media e l’impegno per forme di giornalismo attento ai problemi della comunità e consapevole dei doveri della professione, con particolare riferimento alla condizione del Mezzogiorno e in genere alle problematiche che riguardano le aree più svantaggiate.

Per la prima edizione il tema indicato è “Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino”.

Il premio si articola in due sezioni: la prima è riservata a studenti e studentesse delle Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti che risultino in regola con i requisiti di iscrizione e di frequenza. La seconda a studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della Basilicata.

I partecipanti alla prima sezione dovranno presentare un elaborato sviluppato secondo un aspetto a scelta della produzione giornalistica (articolo per quotidiano o rivista, servizio radiofonico o televisivo, podcast, sito web, contenuto informativo per piattaforme online e social media etc.). L’elaborato dovrà essere già stato pubblicato su una testata giornalistica entro il 31 maggio 2026. I partecipanti alla seconda sezione dovranno presentare un elaborato scritto, un video o un audio o un contenuto multimediale informativo sul tema proposto.

Le domande, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo mail premiotrufelli@stampabasilicata.it. La dotazione complessiva per la 1a edizione del è di 3.000 euro così ripartiti:

prima sezione: 2.000 euro;
seconda sezione: 1.000 euro.

Il premio sarà attribuito, per ciascuna delle due sezioni, al miglior lavoro presentato e sarà consegnato nell’ambito di un evento dedicato organizzato dal Comune di Tricarico.

PER APPROFONDIRE
Di seguito è possibile scaricare il bando completo e la scheda per partecipare in formato pdf:

 La scheda per partecipare
 Bando Premio Trufelli
@fnsisocial
Premi e Concorsi
27 Ott 2025
'Giornalismo Siciliano: l'Addetto Stampa dell'anno', a Siracusa consegnati i premi Gus 2025
Premi e Concorsi
27 Ott 2025
Premio Morrione, vince l'inchiesta 'Il prezzo della legalità' sul decreto flussi
Premi e Concorsi
22 Ott 2025
Premio Daphne Caruana Galizia 2025, vince l’inchiesta di ‘Follow the Money’
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Appuntamenti28 Mar 2025
IX Premio Santo Della Volpe, il 31 marzo a Erice la cerimonia di consegna
Formazione24 Feb 2025
Premio Roberto Morrione Academy, candidature entro il 7 marzo
Associazioni12 Dic 2024
'Cronaca di un anno di cronaca 2024', flash mob dei giornalisti liguri per dire no alla legge bavaglio
Appuntamenti20 Nov 2024
'Calcata 4.0', torna il premio - festival dedicato a giornalismo digitale e nuove storie di resistenza e attivismo
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits