Andrea Purgatori (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

08 Gen 2026

Premio Andrea Purgatori, annunciati i vincitori della prima edizione

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti dedicati al giornalista scomparso nel 2023 si terrà il 1° febbraio 2026 a Bologna.

Sono stati annunciati i vincitori delle categorie in concorso per la prima edizione del Premio Nazionale Andrea Purgatori. Lo riporta l’Adnkronos giovedì 8 gennaio 2026, specificando che la cerimonia di premiazione si terrà il 1° febbraio a Bologna.



I vincitori sono: miglior giornalista-Carta Stampata Nello Scavo; miglior giornalista-Televisione Sigfrido Ranucci e la redazione giornalistica di Report; miglior giornalista-Documentario Francesca Mannocchi; miglior giornalista d'Inchiesta Under 40 Gabriele Cruciata; miglior sceneggiatore d'inchiesta Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori. (anc)