CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un momento della premiazione
Premi e Concorsi 21 Feb 2026

Premio Castello 2025, assegnati i riconoscimenti ai vincitori della sezione speciale 'Destinazione Altrove'

L'iniziativa, nell'ambito del prestigioso concorso letterario, è la prima in Italia dedicata ad autori reclusi negli istituti penitenziari del Paese.

È Christof Petr della casa di reclusione di Parma il vincitore della sezione speciale del premio Letterario Castello, edizione 2025, la prima in Italia riservata ai reclusi e alle recluse di tutti i penitenziari, denominata 'Destinazione Altrove – La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo', con il racconto breve dal titolo, 'L'errore, la scoperta, la cura', una storia dallo stile narrativo intenso e vibrante, che trasforma la scoperta della penicillina in una riflessione sul valore dell'errore e della responsabilità scientifica. Seconda classificata è Katarzyna Monika Strzalka, della casa di reclusione femminile Giudecca di Venezia con l'opera 'Passi'; al terzo posto parimerito si sono classificati l'opera 'Il mio mondo altrove' (autore anonimo dalla casa di reclusione di Enna) e l'Uguaglianza' di Natascia Cordaro dalla casa circondariale di Latina.

'Destinazione Altrove – La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo', della Sezione Speciale del Premio Letterario Castello (giunto alla ventesima edizione) è il nome che l'Associazione Culturale Tracciati Virtuali ha voluto assegnare a questo progetto, unico nel panorama dei premi letterari in Italia, che, al di là del valore letterario delle opere iscritte, ha un grande significato civile e sociale.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 21 febbraio 2026 nella sala del Consiglio comunale di Città di Castello, inaugurando di fatto l'edizione del ventennale del Premio Letterario Castello. Fra i partecipanti: il sindaco Luca Secondi e l'assessora alla Cultura Michela Botteghi; Anna Rossomando, vicepresidente del Senato della Repubblica; Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato; il senatore Walter Verini; la deputata Emma Pavanelli; Fabio Barcaioli, assessore al Welfare, politiche e programmi sociali della Regione Umbria; Letizia Michelini, consigliera regionale; Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia; Ernesto Napolillo, direttore generale dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia; Fausto Cardella, già procuratore generale dell'Umbria; Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri e presidente della giuria del Premio Letterario Castello. Ha coordinato i lavori, Antonio Vella, direttore generale del Premio Letterario Castello.

Se il periodo di detenzione, come previsto dalla Costituzione, deve contribuire al miglioramento della persona e alla sua crescita in ottica del rientro nella società, la sezione speciale istituita in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e con la prestigiosa Società Dante Alighieri va proprio in questa direzione, è stato ricordato.

All'edizione 2025 di 'Destinazione Altrove' sono state iscritte 81 opere provenienti da 38 istituti carcerari del Paese. Gli istituti penitenziari nei quali sono reclusi i vincitori dei primi tre premi si aggiudicheranno libri per la propria biblioteca interna. (mf)

@fnsisocial
Premi e Concorsi
17 Feb 2026
Premio Biagio Agnes 2026, annunciati i vincitori
Premi e Concorsi
13 Feb 2026
Ast e Ussi Toscana promuovono il Premio giornalistico ‘Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie’
Premi e Concorsi
11 Feb 2026
Sicilia, Premio cronisti 2026: pubblicato il bando
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Internazionale20 Dic 2025
Gaza: arrivati in Italia due giornalisti vincitori del premio di Archivio Disarmo, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi
Internazionale16 Dic 2025
Parlamento europeo, il premio Sacharov 2025 assegnato ad Andrezj Poczobut e Mzia Amaglobeli
Associazioni12 Dic 2025
'Cronaca di un anno di cronaca' 2025: focus su libertà di stampa, accesso alle fonti e precariato
Associazioni14 Nov 2025
Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits