Un momento della cerimonia di consegna del Premio Biagio Agnes 2025 (Foto: premiobiagioagnes.it)

17 Feb 2026

Premio Biagio Agnes 2026, annunciati i vincitori

La cerimonia di consegna è in programma il 25 giugno a Roma, in Piazza di Spagna, condotta da Mara Venier e Alberto Matano.

La giuria del Premio internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione 'Biagio Agnes', presieduta da Gianni Letta, ha decretato i vincitori della XVIII edizione. Lo riporta l’Adnkronos martedì 17 febbraio 2026. La cerimonia di premiazione della manifestazione - promossa dalla Fondazione Biagio Agnes - è in programma a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno e sarà condotta da Mara Venier e Alberto Matano.



A Paolo Bricco, inviato de Il Sole 24 Ore va il Premio Carta Stampata. Il Premio Inviati è stato assegnato a Giovan Battista Brunori, responsabile dell'Ufficio Rai per il Medio Oriente a Gerusalemme e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera. Il Premio Corrispondenti va a Rosalba Castelletti de la Repubblica e a Leonardo Panetta di Mediaset. Il Premio Speciale Libertà di Stampa è stato attribuito al quotidiano La Stampa, al direttore Andrea Malaguti e alla redazione «per l'attacco subito e le intimidazioni da parte di un gruppo di antagonisti di Askatasuna il 29 novembre 2025 e per il coraggio dimostrato dai giornalisti nella difesa quotidiana del loro lavoro e della loro autonomia».



Il Premio per la Televisione va a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Il Premio Audiovisivo è stato assegnato alla serie evento Sandokan, con Can Yaman nuovo volto della tigre della Malesia, Alessandro Preziosi e Alanah Bloor, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Arianna Ravelli, vicedirettrice con delega al digitale de La Gazzetta dello Sport - prima donna a ricoprire questo ruolo nei 130 anni di storia della testata - riceve il Premio Giornalismo Sportivo.



Vincono il Premio Generazione Digitale-Podcast Andrea Gerli, Rai per la Sostenibilità e Guglielmo Nappi, caporedattore e responsabile web de Il Messaggero. Al direttore de Il Foglio Claudio Cerasa va il Premio Giornalista Scrittore per il libro: ‘L'antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo’. Vincenzo Schettini, volto de 'La fisica che ci piace', riceve il Premio Divulgazione Scientifica. Il Premio Under 30 viene conferito alla giornalista de Il Messaggero Valentina Pigliautile. Al corto 'Tutti suonano Sanremo' della Direzione Comunicazione Rai - tratto dalla campagna di promozione del Festival di Sanremo 2026 - è riconosciuto il Premio Comunicazione Creativa. La cerimonia di premiazione del 'Premio Biagio Agnes' si svolgerà in piazza di Spagna, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.



La Giuria del Premio Biagio Agnes 2026 è composta da Gianni Letta (presidente), Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Giampaolo Rossi, Danda Santini, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Monsignor Dario Edoardo Viganò. (anc)