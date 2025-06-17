CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il segretario aggiunto Fnsi Claudio Silvestri consegna il Premio alla carriera ad Attilio Bolzoni in occasione del Premio Cronisti 2025 (Foto: Credit Federico Serra)
Premi e Concorsi 10 Feb 2026

Sicilia, Premio cronisti 2026: pubblicato il bando

Le candidature per i tre premi in denaro (rispettivamente da 1.000, 500 e 250 euro) possono essere inviate via mail, entro il 10 maggio 2026, alla segreteria dell’Assostampa Sicilia.

“Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città: la marginalità che diventa motore di cambiamento”: è questo il tema dell’edizione 2026 del Premio cronisti, bandito dal  Gruppo cronisti siciliani, gruppo di specializzazione di Assostampa Sicilia, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. «L’obiettivo del premio che quest’anno è alla sua quarta edizione  - ricorda la segretaria regionale del Gcs, Claudia Brunetto - è continuare a dare un riconoscimento ai colleghi giornalisti impegnati quotidianamente nella professione di cronista».

Le candidature per i tre premi in denaro possono essere inviate via mail, entro il 10 maggio 2026, alla segreteria dell’Assostampa Sicilia.

Il Premio è riservato a giornalisti iscritti all’Ordine senza limiti d’età o tetti minimi d’iscrizione. Sono ammessi testi di cronaca, video o contenuti radiofonici, con l’unico requisito di essere stati pubblicati su una testata regolarmente registrata, esclusivamente nell’anno 2025.

La commissione esaminatrice che sarà nominata entro il mese di aprile 2026 assegnerà tre premi in denaro, rispettivamente da 1.000, 500 e 250 euro.

Inoltre, una seconda commissione che sarà nominata sempre entro il mese di aprile 2026 assegnerà delle targhe a cronisti, fotogiornalisti e videomaker che si siano distinti per il loro impegno nella professione al di là della partecipazione al bando del “Premio cronisti”.

I premi saranno consegnati entro il 30 giugno 2026 nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Palermo.

PER APPROFONDIRE
Di seguito è possibile scaricare il bando completo del Premio Cronisti 2026 in formato pdf:

 

 Bando Premio cronisti 2026
@fnsisocial
Premi e Concorsi
10 Feb 2026
Premio Riccardo Bramante, consegnati i riconoscimenti dell'edizione 2026
Premi e Concorsi
05 Feb 2026
Galciana, al via la III edizione del Premio giornalistico in ricordo di David Sassoli
Premi e Concorsi
03 Feb 2026
Premio Francese 2026, vincono Alessio Mamo e Angela Iantosca. Il 6 febbraio la cerimonia di consegna a Palermo
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Internazionale20 Dic 2025
Gaza: arrivati in Italia due giornalisti vincitori del premio di Archivio Disarmo, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi
Internazionale16 Dic 2025
Parlamento europeo, il premio Sacharov 2025 assegnato ad Andrezj Poczobut e Mzia Amaglobeli
Associazioni12 Dic 2025
'Cronaca di un anno di cronaca' 2025: focus su libertà di stampa, accesso alle fonti e precariato
Associazioni14 Nov 2025
Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna
Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits