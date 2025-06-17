Il segretario aggiunto Fnsi Claudio Silvestri consegna il Premio alla carriera ad Attilio Bolzoni in occasione del Premio Cronisti 2025 (Foto: Credit Federico Serra)

10 Feb 2026

Sicilia, Premio cronisti 2026: pubblicato il bando

“Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città: la marginalità che diventa motore di cambiamento”: è questo il tema dell’edizione 2026 del Premio cronisti, bandito dal Gruppo cronisti siciliani, gruppo di specializzazione di Assostampa Sicilia, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. «L’obiettivo del premio che quest’anno è alla sua quarta edizione - ricorda la segretaria regionale del Gcs, Claudia Brunetto - è continuare a dare un riconoscimento ai colleghi giornalisti impegnati quotidianamente nella professione di cronista».



Le candidature per i tre premi in denaro possono essere inviate via mail, entro il 10 maggio 2026, alla segreteria dell’Assostampa Sicilia.



Il Premio è riservato a giornalisti iscritti all’Ordine senza limiti d’età o tetti minimi d’iscrizione. Sono ammessi testi di cronaca, video o contenuti radiofonici, con l’unico requisito di essere stati pubblicati su una testata regolarmente registrata, esclusivamente nell’anno 2025.



La commissione esaminatrice che sarà nominata entro il mese di aprile 2026 assegnerà tre premi in denaro, rispettivamente da 1.000, 500 e 250 euro.



Inoltre, una seconda commissione che sarà nominata sempre entro il mese di aprile 2026 assegnerà delle targhe a cronisti, fotogiornalisti e videomaker che si siano distinti per il loro impegno nella professione al di là della partecipazione al bando del “Premio cronisti”.



I premi saranno consegnati entro il 30 giugno 2026 nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Palermo.



