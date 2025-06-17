David Sassoli (Foto: Daina Le Lardic via ImagoEconomica/Fnsi)

05 Feb 2026

Galciana, al via la III edizione del Premio giornalistico in ricordo di David Sassoli

Pubblicato il bando 2026 del concorso dedicato al compianto giornalista, già presidente di Stampa Romana, e presidente del Parlamento Ue, al quale si affianca la I edizione del Premio Piero Ceccatelli per il giornalismo dei territori e delle comunità locali.

Al via la terza edizione del Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall'associazione Galciana Sviluppo, alla quale si affianca il nuovo Premio giornalistico Piero Ceccatelli.



Il Premio Sassoli rende omaggio alla figura del giornalista ed ex presidente del Parlamento Europeo, scomparso l'11 gennaio 2022, ed è rivolto a giornalisti under 40 che, attraverso articoli o servizi radio-televisivi, abbiano saputo raccontare il rapporto tra Europa e territori, tema centrale nell'impegno umano, politico e professionale di Sassoli.



«David Sassoli – ricordano i promotori – era profondamente legato a Galciana, frazione di Prato, per le sue radici familiari: la madre e la nonna materna erano originarie di questa terra. Sassoli trascorse qui numerosi periodi della sua vita e, anche in età adulta, tornava spesso a Galciana in occasione dei suoi impegni a Firenze e Prato. Da questo legame nasce il Premio, con l'obiettivo di custodire e trasmettere l'eredità di un uomo che ha sempre creduto nella forza delle parole come strumento di informazione, educazione e partecipazione democratica».



Accanto al Premio Sassoli, Galciana Sviluppo istituisce la prima edizione del Premio giornalistico Piero Ceccatelli, dedicato al giornalista pratese scomparso il 5 novembre 2025, figura di riferimento del giornalismo pratese e toscano, nonché presidente della Giuria delle prime due edizioni del Premio Sassoli.



Il Premio Ceccatelli è rivolto a giornalisti under 35 e si concentra sul tema 'Personaggi, eventi e luoghi della Toscana, in ambito artistico, storico, sociale, culturale e sportivo': argomento particolarmente caro a Ceccatelli, che per decenni ha raccontato il territorio con rigore, indipendenza e profondo rispetto per le persone.



«Piero Ceccatelli – rilevano ancora i promotori del premio – ha iniziato giovanissimo la sua carriera nelle emittenti pratesi, come Radio Prato e Tv Prato, proseguendo poi la sua carriera in importanti testate come Il Tirreno e La Nazione, dove ha ricoperto anche il ruolo di caporedattore. Socio di Galciana Sviluppo, ha continuato a impegnarsi per la cultura, l'informazione e l'impegno civile fino agli ultimi anni, affrontando con grande dignità una lunga malattia».



Il Premio Ceccatelli verrà assegnato all'interno del Premio Sassoli al giornalista che, fra i partecipanti, si sarà distinto per aver interpretato in modo particolarmente significativo il tema proposto, nel rispetto dei più alti principi professionali ed etici. Entrambi i concorsi sono aperti a giornalisti di qualsiasi nazionalità che pubblichino o trasmettano lavori in lingua italiana.



Potranno essere candidati articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi tra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026.



Le candidature resteranno aperte fino al 31 luglio 2026 e dovranno essere presentate tramite i moduli disponibili sul sito ufficiale dell'associazione (www.galcianasviluppo.it) dove sono reperibili anche il bando di concorso e tutte le informazioni utili relative ai due premi. (mf)