Premio Ivan Bonfanti, pubblicato il bando dell’edizione 2026
Premi e Concorsi 19 Gen 2026

Premio Ivan Bonfanti, pubblicato il bando dell’edizione 2026

Le candidature possono essere presentate entro il 31 marzo. La partecipazione è riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, free lance e praticanti, che non abbiano ancora compiuto 40 anni al 1° gennaio 2026.

A 18 anni dalla sua scomparsa, l’Associazione Ivan Bonfanti e l’Associazione Stampa Romana promuovono la XVII edizione del premio giornalistico in memoria di Ivan Bonfanti, giornalista e inviato di guerra mancato nel luglio 2008 a soli 37 anni.

Il concorso prevede due premi: il primo (4.000 euro) da assegnare a giornalisti che stiano lavorando o collaborando presso una testata. Il secondo premio Enpa (1.500 euro) ai servizi giornalistici dedicati a raccontare il benessere e i diritti degli animali in Italia e all’estero.

Uno stesso servizio giornalistico appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti può, a giudizio della giuria, aggiudicarsi anche il premio Enpa e dunque ricevere due premi. La partecipazione è riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, free lance e praticanti, che non abbiano ancora compiuto 40 anni al 1° gennaio 2026.

La domanda di partecipazione deve pervenire via mail entro e non oltre la mezzanotte del 31 marzo 2026 alla segreteria di Stampa Romana (segreteria@stamparomana.it) con la seguente dicitura: “Premio giornalistico Ivan Bonfanti”. Una copia telematica del materiale, unita alla domanda di partecipazione, deve pervenire entro lo stesso giorno e alla stessa ora all’indirizzo associazioneivanbonfanti@gmail.com.

Possono essere presentati reportage e inchieste pubblicati non prima di 12 mesi dalla data di scadenza del bando. Ogni partecipante può presentare un solo lavoro.

PER APPROFONDIRE
Tutte le informazioni sul premio sono disponibili sul sito web dell’Associazione Stampa Romana.

 

