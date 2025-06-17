Ast e Ussi Toscana promuovono il Premio giornalistico ‘Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie’

13 Feb 2026

Ast e Ussi Toscana promuovono il Premio giornalistico ‘Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie’

Il concorso è giunto all’ottava edizione. La presentazione si è svolta presso la sede regionale Rai di Firenze.

È dedicata ai giovani e alle scuole la principale novità dell’ottava edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie”, promosso da Estra in collaborazione con Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana e SG Plus. La conferenza stampa di presentazione, come riporta l’Ast sul suo sito web venerdì 13 febbraio 2026, si è svolta presso la sede regionale Rai di Firenze.



All’incontro sono intervenuti Maria Adele De Francisci (caporedattrice Tgr Toscana), Sara Meini (giornalista Tgr Toscana, Rai Sport e Radio Rai), Gianpaolo Marchini (presidente Ordine dei giornalisti della Toscana), Sandro Bennucci (presidente Associazione Stampa Toscana), Nicola Ciolini (amministratore delegato Estra), Franco Morabito (presidente Ussi Toscana) e Alessandra Giardini (giornalista componente della giuria del Premio). Presente anche Caterina Bosetti, giocatrice della Savino Del Bene Volley Scandicci e campionessa olimpica con la Nazionale italiana di pallavolo femminile.



Il Premio valorizza il giornalismo sportivo in grado di raccontare lo sport come strumento educativo, sociale e culturale. Anche nel 2026, oltre mille servizi hanno partecipato all’iniziativa, mostrando l’interesse e la vitalità del settore.



La novità principale di quest’anno è il coinvolgimento diretto delle scuole. Cinque istituti parteciperanno a un percorso formativo sulla costruzione e narrazione di una “buona notizia”, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai linguaggi del giornalismo e ai valori positivi dello sport.



Confermato anche il Premio speciale ‘Daniele Redaelli’, dedicato a giornalisti e pubblicisti under 30. Dieci servizi realizzati da under 30 saranno valutati dalle classi, i cinque più apprezzati saranno poi sottoposti alla giuria del Premio. (anc)