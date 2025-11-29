CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il contratto di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi scaduto nel 2016
Fnsi 08 Gen 2026

Rinnovo contrattuale, Fnsi: «Fieg non risponde, anzi fa due passi indietro»

Posizioni «ancora più distanti», dopo l'incontro di giovedì 8 gennaio 2026, tra editori e giornalisti, che rivendicano: «C'eravamo lasciati attendendo una risposta alla nostra proposta economica per l'accordo ponte e, dopo sei mesi di silenzio, un giorno di sciopero e la mobilitazione della categoria, la controparte è tornata a proporre, per avere un aumento superiore a 150 euro, il ritocco di alcuni istituti contrattuali».

Posizioni ancora più distanti tra Fnsi e Fieg, che oggi si sono ritrovate al tavolo della trattativa per il rinnovo contrattuale. C'eravamo lasciati a luglio attendendo una risposta alla nostra proposta economica per l'accordo ponte e, dopo sei mesi di silenzio da parte degli editori, un giorno di sciopero e una riuscitissima mobilitazione della categoria, la Fieg si è ripresentata al tavolo oggi cercando di riportare indietro di mesi la trattativa, proponendo, per avere un aumento superiore a 150 euro, il ritocco di alcuni istituti contrattuali.

Questo avendo appena incassato 60 milioni di finanziamenti pubblici dal governo. Sovvenzioni che la Fnsi ritiene necessarie, addirittura insufficienti, per assicurare l'informazione, ma che devono essere utilizzate per garantire un futuro di qualità al settore e che dovrebbero essere elargite a fronte del rispetto e del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

La Federazione nazionale della Stampa parte dal principio che gli aumenti contrattuali non possono essere "pagati" dai lavoratori e che, in un momento tanto delicato per l'editoria, la pace sociale ha comunque un costo: il 2025 è stato un anno in cui le retribuzioni dei giornalisti sono state ulteriormente erose dall'inflazione; sono dieci anni che il nostro contratto nazionale di lavoro non viene rinnovato, unica categoria dei lavoratori dipendenti. Giornalisti veramente liberi sono quelli adeguatamente pagati. Vale per i dipendenti e per i lavoratori autonomi.

@fnsisocial
Fnsi
15 Dic 2025
Manovra, Fnsi: «L'informazione va finanziata tutta. No al gioco delle tre carte»
Fnsi
29 Nov 2025
Fnsi, Usigrai e Ungp: «Adesione altissima allo sciopero grazie all'impegno collettivo della categoria»
Fnsi
29 Nov 2025
Sciopero, giornalisti in piazza in tutta Italia per il rinnovo del contratto di lavoro
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi08 Gen 2026
Premio Andrea Purgatori, annunciati i vincitori della prima edizione
Vertenze08 Gen 2026
Repubblica, il Cdr dopo l'incontro con Gedi: «La trasparenza rimane un miraggio, lo stato di agitazione permane»
Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Lutto08 Gen 2026
Addio a Chiara Valentini, biografa di Berlinguer
Formazione07 Gen 2026
World Press Institute, una borsa di studio negli Usa per un giornalista italiano
Usigrai07 Gen 2026
Usigrai: «La Rai non può arrivare al referendum sulla giustizia con la Commissione di Vigilanza ancora bloccata»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits