Foto: google.it/maps

12 Mar 2026

Selezione addetto stampa del Policlinico di Foggia, Assostampa e Odg: «Intervenga la Regione»

I rappresentati regionali dei giornalisti «stigmatizzano la protervia del commissario Pasqualone» e si rivolgono al presidente Antonio Decaro e all’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, «per impedire l’adozione di atti di cui l’azienda potrebbe essere chiamata a rispondere».

«Il commissario del Policlinico Riuniti di Foggia, Giuseppe Pasqualone, prosegue imperterrito nella procedura per la selezione dell’addetto stampa dell’azienda. Nonostante le evidenti illegittimità denunciate dall’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione della Stampa di Puglia, l’istruttoria avviata dalla Regione Puglia e alcuni ricorsi giudiziari, ha fretta di chiudere la partita, visto che il suo incarico scadrà fra venti giorni». Così Ordine e Assostampa Puglia in una nota congiunta diffusa giovedì 12 marzo 2026.



I rappresentanti dei giornalisti pugliesi «stigmatizzano la protervia del commissario Pasqualone e auspicano che la Regione Puglia, nelle persone del presidente Antonio Decaro e dell’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, intervenga in modo deciso per impedire l’adozione di atti di cui l’azienda potrebbe essere chiamata a rispondere».



Allo stesso tempo «Ordine e sindacato – conclude la nota – saranno al fianco dei colleghi che hanno adito le vie legali per vedere riconosciuti i propri diritti». (mf)