«Il commissario del Policlinico Riuniti di Foggia, Giuseppe Pasqualone, prosegue imperterrito nella procedura per la selezione dell’addetto stampa dell’azienda. Nonostante le evidenti illegittimità denunciate dall’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione della Stampa di Puglia, l’istruttoria avviata dalla Regione Puglia e alcuni ricorsi giudiziari, ha fretta di chiudere la partita, visto che il suo incarico scadrà fra venti giorni». Così Ordine e Assostampa Puglia in una nota congiunta diffusa giovedì 12 marzo 2026.
I rappresentanti dei giornalisti pugliesi «stigmatizzano la protervia del commissario Pasqualone e auspicano che la Regione Puglia, nelle persone del presidente Antonio Decaro e dell’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, intervenga in modo deciso per impedire l’adozione di atti di cui l’azienda potrebbe essere chiamata a rispondere».
Allo stesso tempo «Ordine e sindacato – conclude la nota – saranno al fianco dei colleghi che hanno adito le vie legali per vedere riconosciuti i propri diritti». (mf)