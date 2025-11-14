Il Polo Territoriale Universitario di Trapani (Foto: da google.com/maps)

29 Mag 2026

'Cultura della legalità e informazione plurale': il 3 giugno la cerimonia di premiazione a Trapani

L’appuntamento è alle 9:30 presso l’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario.

In occasione dell’80°anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne in Italia (2 Giugno 1946 – 2 Giugno 2026), il 3 giugno alle 9:30 presso l’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 del concorso giornalistico dedicato alle scuole 'Cultura della legalità e informazione plurale' promosso dall'Associazione Siciliana della Stampa - Sezione di Trapani e dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e realizzato con la collaborazione della Prefettura e dell'Ufficio Scolastico Provinciale.



Ad introdurre la cerimonia ci saranno i saluti del Prof. Enrico Napoli (Pro Rettore Vicario Università degli Studi di Palermo), di Daniela Lupo (Prefetto di Trapani), del Prof. Giorgio Scichilone (Presidente Polo Territoriale Universitario di Trapani), di Davide Nugnes (Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani), Salvatore Li Castri (rappresentante Ordine dei Giornalisti Sicilia) e di Roberto Leone (vice segretario regionale Assostampa Sicilia)



Modererà l’incontro Vito Orlando, segretario Provinciale Assostampa Trapani. Le riflessioni sul tema 'Rapporto fra giustizia e informazione' saranno a cura di Gabriele Paci, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.



Seguirà la consegna delle targhe speciali, la premiazione degli istituti scolastici primi classificati nelle rispettive categorie (articolo, podcast e cortometraggio multimediale) e la consegna degli attestati di partecipazione. L’iniziativa sarà accompagnata da interventi musicali a cura del Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani.



Hanno partecipato al progetto gli istituti scolastici: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 'Cipolla – Pantaleo-Gentile' di Castelvetrano; Istituto di Istruzione Superiore Statale 'R. Salvo' di Trapani; Istituto Superiore 'Ferrigno – Accardi – Titone' di Castelvetrano; Istituto di Istruzione Superiore 'Ferrara' di Mazara del Vallo; Istituto Comprensivo Statale 'Pertini' di Trapani; Istituto Comprensivo 'Nosengo' di Petrosino; Istituto Comprensivo 'Ciaccio Montalto' di Trapani; Liceo Scientifico Statale 'Ruggieri' di Marsala; Istituto Comprensivo 'Pirandello S.G. Bosco' di Campobello di Mazara; Istituto Autonomo Comprensivo 'Pitrè' di Castellammare del Golfo.



La Commissione di valutazione, costituita con decreto prefettizio, ha decretato i vincitori individuando un istituto scolastico per ciascuna della tre tipologie di elaborato previste dal Regolamento di concorso e ha stabilito di assegnare tre riconoscimenti speciali.