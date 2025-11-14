La locandina del Premio Simona Cigana 2026

29 Apr 2026

Premio Simona Cigana 2026, iscrizioni aperte fino al 10 luglio

Giornalisti di tutta Italia si confronteranno come ogni anno su temi relativi al Friuli-Venezia Giulia nei contesti nazionale e internazionale.

Sono aperte fino al 10 luglio 2026 le iscrizioni alla 17esima edizione del Premio Simona Cigana, promosso e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone che l’ha ideato e lo ha dedicato alla memoria di Simona Cigana, la giovane giornalista avianese mancata prematuramente nel 2007.



«Con questa iniziativa vogliamo dimostrare ancora una volta - puntualizza Pietro Angelillo, presidente del Circolo della stampa - la validità del nostro impegno molteplice per vari obiettivi, tra i quali, la difesa dell’informazione a sostegno della libertà, della democrazia e della pace; l’affermazione delle pari opportunità uomo-donna nel rispetto reciproco di genere e contro stereotipi e sopraffazioni; la cultura, la storia e i valori del Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento a Pordenone capitale italiana delle cultura».



I testi sono raggruppati in cinque categorie concorsuali: Inchiesta, Sport, Artigianato, Lavoro, Aviano, Avianese.



In parallelo, sempre con attinenza al Friuli Venezia Giulia, viene confermata la sezione Fuori concorso, riservata a giornalisti autori di speciali reportage o di libri oppure a testate giornalistiche.



I testi possono essere realizzati in lingua italiana o in una delle tre lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) tutelate dalla Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia oppure in inglese o in francese sui media italiani all’estero.



L’iscrizione è gratuita e va effettuata direttamente dai concorrenti nelle modalità previste dal regolamento. Sono ammessi anche i servizi indicati dai lettori, dai telespettatori e dai navigatori del web.



Le segnalazioni vanno inviate alla segreteria del concorso: circolostampa.pn@gmail.com. Gli autori segnalati vengono informati dal Circolo della Stampa di Pordenone, ma sono liberi di decidere o meno la propria partecipazione. (anc)