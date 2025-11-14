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La locandina del Premio Simona Cigana 2026
Premi e Concorsi 29 Apr 2026

Premio Simona Cigana 2026, iscrizioni aperte fino al 10 luglio

Giornalisti di tutta Italia si confronteranno come ogni anno su temi relativi al Friuli-Venezia Giulia nei contesti nazionale e internazionale.

Sono aperte fino al 10 luglio 2026 le iscrizioni alla 17esima edizione del Premio Simona Cigana, promosso e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone che l’ha ideato e lo ha dedicato alla memoria di Simona Cigana, la giovane giornalista avianese mancata prematuramente nel 2007.

«Con questa iniziativa  vogliamo dimostrare ancora una volta - puntualizza Pietro Angelillo, presidente del Circolo della stampa - la validità del nostro impegno molteplice per vari obiettivi, tra i quali, la difesa dell’informazione a sostegno della libertà, della democrazia e della pace; l’affermazione delle pari opportunità uomo-donna nel rispetto reciproco di genere e contro stereotipi e sopraffazioni; la cultura, la storia e i valori del  Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento a Pordenone capitale italiana delle cultura».

I testi sono raggruppati in cinque categorie concorsuali: Inchiesta, Sport, Artigianato, Lavoro, Aviano, Avianese.

In parallelo, sempre con attinenza al Friuli Venezia Giulia, viene confermata la sezione Fuori concorso, riservata a giornalisti autori di speciali reportage o di libri oppure a testate giornalistiche. 

I testi possono essere realizzati in lingua italiana o in una delle tre lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) tutelate dalla Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia oppure in inglese o in francese sui media italiani all’estero.

L’iscrizione è gratuita e va effettuata direttamente dai concorrenti nelle modalità previste dal regolamento. Sono ammessi anche i servizi indicati dai lettori, dai telespettatori e dai navigatori del web.

Le segnalazioni vanno inviate alla segreteria del concorso: circolostampa.pn@gmail.com. Gli autori segnalati vengono informati dal Circolo della Stampa di Pordenone, ma sono liberi di decidere o meno la propria partecipazione. (anc)

@fnsisocial
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