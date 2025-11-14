CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
L’ingresso di Palazzo Ceriana Mayneri (Foto: centropestelli.org)
Premi e Concorsi 07 Apr 2026

Premio Gino Pestelli per la miglior tesi di laurea sul giornalismo, online il bando dell’XI edizione

Il vincitore o la vincitrice riceverà un riconoscimento in denaro di 2mila euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2026.

È online il bando della XI edizione del premio di laurea Gino Pestelli, destinato a una tesi di laurea triennale o magistrale dedicata alla storia e alla cultura del giornalismo in Italia e nel resto del mondo.

Il concorso è aperto agli studenti che si siano laureati in una Università di un Paese appartenente all’Unione europea dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 e non abbiano raggiunto il 40esimo anno di età.

Il vincitore o la vincitrice riceverà un premio in denaro di 2mila euro. Nel caso in cui la commissione giudicatrice ritenesse più tesi meritevoli del premio, l’importo sarà suddiviso tra i vincitori. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2026. La cerimonia di consegna avverrà alla Casa dei Giornalisti a Palazzo Ceriana Mayneri di Torino alla metà di ottobre.

PER APPROFONDIRE
Di seguito è possibile scaricare il bando della XI edizione del premio Gino Pestelli con il relativo modulo di iscrizione.

 Bando Premio Pestelli XI edizione
@fnsisocial
Premi e Concorsi
07 Apr 2026
Il Premio Unicef - Link 2026 a Cecilia Sala: «Ha dato voce alle storie di tanti bambini e famiglie»
Premi e Concorsi
04 Apr 2026
Premio Nazzareno Bisogni: prorogato al 30 aprile il termine per le iscrizioni
Premi e Concorsi
02 Apr 2026
Decennale del Premio Alessandra Bisceglia: candidature aperte fino al 30 aprile
 Le altre news

Articoli correlati

Formazione30 Mar 2026
Lampedusa, dall'8 al 10 aprile il corso di formazione giornalistica promosso da Occhiblu Ets
Associazioni17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Internazionale20 Dic 2025
Gaza: arrivati in Italia due giornalisti vincitori del premio di Archivio Disarmo, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi
Internazionale16 Dic 2025
Parlamento europeo, il premio Sacharov 2025 assegnato ad Andrezj Poczobut e Mzia Amaglobeli
Associazioni12 Dic 2025
'Cronaca di un anno di cronaca' 2025: focus su libertà di stampa, accesso alle fonti e precariato
Associazioni14 Nov 2025
Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits