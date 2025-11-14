L’ingresso di Palazzo Ceriana Mayneri (Foto: centropestelli.org)

07 Apr 2026

Premio Gino Pestelli per la miglior tesi di laurea sul giornalismo, online il bando dell’XI edizione

Il vincitore o la vincitrice riceverà un riconoscimento in denaro di 2mila euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2026.

È online il bando della XI edizione del premio di laurea Gino Pestelli, destinato a una tesi di laurea triennale o magistrale dedicata alla storia e alla cultura del giornalismo in Italia e nel resto del mondo.



Il concorso è aperto agli studenti che si siano laureati in una Università di un Paese appartenente all’Unione europea dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 e non abbiano raggiunto il 40esimo anno di età.



Il vincitore o la vincitrice riceverà un premio in denaro di 2mila euro. Nel caso in cui la commissione giudicatrice ritenesse più tesi meritevoli del premio, l’importo sarà suddiviso tra i vincitori. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2026. La cerimonia di consegna avverrà alla Casa dei Giornalisti a Palazzo Ceriana Mayneri di Torino alla metà di ottobre.



PER APPROFONDIRE

Di seguito è possibile scaricare il bando della XI edizione del premio Gino Pestelli con il relativo modulo di iscrizione.



