Cecilia Sala (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Apr 2026

Il Premio Unicef - Link 2026 a Cecilia Sala: «Ha dato voce alle storie di tanti bambini e famiglie»

La giornalista riceverà il riconoscimento sabato 11 aprile, alle ore 16:30, nella Link Arena in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste.

Va alla giornalista Cecilia Sala il Premio Unicef-Link 2026: la giornalista e scrittrice «attraverso il suo lavoro, ha saputo dare voce alle storie di tanti bambini, bambine, giovani e le loro famiglie, che ogni giorno lottano per il proprio futuro», spiega Nicola Graziano, presidente dell'Unicef Italia, come riporta l’Adnkronos martedì 7 aprile 2026.



Cecilia Sala riceverà il riconoscimento sabato 11 aprile, alle ore 16.30, nella Link Arena in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste. Seguirà un dibattito sui temi del Premio fra la giornalista e il presidente Unicef, moderato da Giulio Gambino, direttore di "The Post Internazionale".



L'Unicef Italia celebra a Link Media Festival gli 80 anni di attività dell'organizzazione: «Festeggiamo 80 anni di impegno per i bambini e le bambine più vulnerabili nel mondo - spiega il presidente Unicef, Nicola Graziano - Ancora oggi, troppi bambini vengono privati dei loro diritti e opportunità di crescita e sviluppo fondamentali a causa di guerre, povertà, violenza, crisi climatica».



Cecilia Sala è giornalista di Chora News e inviata di guerra. Autrice e voce del podcast quotidiano Stories, scrive per ''Il Foglio''. Ha seguito sul campo le crisi e i conflitti in Iran, Afghanistan, Ucraina, Georgia, Venezuela, Sud Sudan, Israele e nei Territori occupati palestinesi.



Il Premio Unicef-Link è un riconoscimento che viene assegnato a chi si distingue per la grande attenzione rivolta alle questioni internazionali e umanitarie, con particolare riguardo alle nuove generazioni. Promosso in collaborazione con Link Media Festival, il riconoscimento ha visto fra gli altri vincitori, negli anni precedenti: Nello Scavo, Enrico Mentana, Lillo Petrolo, l'agenzia Ansa, Radio1 Rai, il periodico Famiglia Cristiana, la Fnsi, l'allora direttore di "Avvenire" Marco Tarquinio.



Link Media Festival, in programma dal 10 al 12 aprile a Trieste, è promosso da Nem Nord Est Multimedia in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale Friuli-Venezia Giulia, per la direzione artistica di Francesca Fresa. (anc)