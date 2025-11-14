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La locandina del premio
Premi e Concorsi 04 Apr 2026

Premio Nazzareno Bisogni: prorogato al 30 aprile il termine per le iscrizioni

Il concorso, istituito in memoria dell’ex vicepresidente Ast e storico addetto stampa della Cgil, è dedicato a giornalisti/e under 35 e ha lo scopo di incoraggiare la formazione e riconoscere l’attività di giovani cronisti di carta stampata, online, radio e televisione in Toscana.

È stato prorogato al 30 aprile 2026 il termine di scadenza per la consegna degli elaborati per il premio giornalistico Nazzareno Bisogni, rivolto a giornalisti/e under 35.

La terza edizione del concorso è stata organizzata dalla Cgil Toscana, con la collaborazione di Ast (Associazione Stampa Toscana) e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, con lo scopo di incoraggiare la formazione e riconoscere l’attività di giovani giornalisti/e di carta stampata, online, radio e televisione in Toscana, in ricordo di Nazzareno Bisogni, capo ufficio stampa della Cgil Toscana per oltre 20 anni e dirigente di lungo corso del sindacato dei giornalisti (è stato vicepresidente dell’Ast e ha fatto parte della giunta esecutiva della Fnsi), scomparso a 73 anni a Scandicci (Firenze) il 14 luglio 2022.

Le due sezioni delle edizioni passate (lavori testuali e audiovisivi) sono state accorpate in una unica denominata “Sezione Stampa” (sarà premiato con la cifra di 2mila euro stanziati da Cgil Toscana un solo elaborato, salvo ex aequo); inoltre, il concorso sbarca nelle scuole superiori (“Sezione Scuola”), per la precisione all’Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze dove gruppi di alcune classi quinte si cimenteranno nella proposta di lavori giornalistici (su temi civili, sociali, economici e culturali) o testuali o audiovisivi (i primi tre gruppi classificati si divideranno il premio da 2mila euro stanziati da Cgil Toscana.

Possono partecipare al Premio nella Sezione Stampa coloro che al 31 dicembre 2025 non abbiano compiuto i 35 anni di età. Nel dettaglio, possono partecipare con un singolo lavoro a persona gli autori di articoli, servizi o inchieste relativi alla Toscana e i suoi territori (su temi civili, sociali, economici e culturali) pubblicati nel corso dell’anno solare 2025 su testate giornalistiche toscane regolarmente registrate (quotidiani, periodici cartacei o online, siti web, radio, web-radio, tv, web tv). Requisito indispensabile per la partecipazione è lo svolgimento dell’attività giornalistica (pubblicisti, praticanti e professionisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, nonché altri collaboratori a vario titolo di quotidiani e periodici toscani). La partecipazione è individuale e gratuita. I lavori in concorso dovranno pervenire per e-mail all’indirizzo premiobisogni@tosc.cgil.it entro il 30 aprile 2026. (anc)

 

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