La copertina del bando di concorso del premio Trufelli

23 Mar 2026

Premio di giornalismo Mario Trufelli, candidature entro il 31 maggio

Tema della prima edizione: 'Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino'. Due le sezioni dedicate a: studenti e studentesse delle Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine; studenti e studentesse dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della Basilicata.

C'è tempo fino al 31 maggio 2026 per partecipare alla prima edizione del Premio di giornalismo Mario Trufelli, dedicato alla memoria del giornalista, poeta e scrittore, primo responsabile della redazione Rai della Basilicata. Il concorso è indetto dall’Associazione della Stampa di Basilicata, in collaborazione con il Comune di Tricarico (Matera) e con il patrocinio di Federazione nazionale Stampa italiana, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti Basilicata, sede Rai Basilicata, Tgr Rai, Usigrai, Inpgi, Casagit Salute, Consiglio regionale e Giunta regionale della Basilicata, Fondazione Leonardo Sinisgalli, Polo museale Castronuovo di Sant’Andrea, Fondazione Aiello - Musei Aiello Moliterno - Casa Trufelli, ForMedia e Apt Basilicata.



Obiettivo del premio è promuovere e valorizzare l'interesse delle giovani generazioni alla conoscenza di vecchi e nuovi media e l'impegno per forme di giornalismo attento ai problemi della comunità e consapevole dei doveri della professione, con particolare riferimento alla condizione del Mezzogiorno e, in genere, alle problematiche che riguardano le aree più svantaggiate.



Per la prima edizione il tema indicato è 'Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino'.



Due le sezioni in concorso: la prima è riservata a studenti e studentesse delle Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine nazionale dei giornalisti che risultino in regola con i requisiti di iscrizione e di frequenza; la seconda a studenti e studentesse dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della Basilicata.



I partecipanti alla prima sezione dovranno presentare un elaborato sviluppato secondo un aspetto a scelta della produzione giornalistica (articolo per quotidiano o rivista, servizio radiofonico o televisivo, podcast, sito web, contenuto informativo per piattaforme online e social media etc.). L’elaborato dovrà essere già stato pubblicato su una testata giornalistica entro il 31 maggio 2026.



I partecipanti alla seconda sezione dovranno presentare un elaborato scritto, un video o un audio o un contenuto multimediale informativo sul tema proposto. Le domande, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo mail premiotrufelli@stampabasilicata.it. La dotazione complessiva per la prima edizione del è di 3.000 euro così ripartiti: prima sezione: 2.000 euro; seconda sezione: 1.000 euro.



Il premio sarà attribuito, per ciascuna delle due sezioni, al miglior lavoro presentato e sarà consegnato nell'ambito di un evento dedicato organizzato dal Comune di Tricarico. (mf)



PER APPROFONDIRE

Di seguito i link al bando completo e alla scheda per partecipare in formato pdf.



La scheda per partecipare

Bando Premio Trufelli