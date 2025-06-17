C'è tempo fino al 31 maggio 2026 per partecipare alla prima edizione del Premio di giornalismo Mario Trufelli, dedicato alla memoria del giornalista, poeta e scrittore, primo responsabile della redazione Rai della Basilicata. Il concorso è indetto dall’Associazione della Stampa di Basilicata, in collaborazione con il Comune di Tricarico (Matera) e con il patrocinio di Federazione nazionale Stampa italiana, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti Basilicata, sede Rai Basilicata, Tgr Rai, Usigrai, Inpgi, Casagit Salute, Consiglio regionale e Giunta regionale della Basilicata, Fondazione Leonardo Sinisgalli, Polo museale Castronuovo di Sant’Andrea, Fondazione Aiello - Musei Aiello Moliterno - Casa Trufelli, ForMedia e Apt Basilicata.
Obiettivo del premio è promuovere e valorizzare l'interesse delle giovani generazioni alla conoscenza di vecchi e nuovi media e l'impegno per forme di giornalismo attento ai problemi della comunità e consapevole dei doveri della professione, con particolare riferimento alla condizione del Mezzogiorno e, in genere, alle problematiche che riguardano le aree più svantaggiate.
Per la prima edizione il tema indicato è 'Il Mezzogiorno che guarda al Mediterraneo: sfide e opportunità per un Sud Italia che può fare da cerniera tra Europa e i paesi del bacino'.
Due le sezioni in concorso: la prima è riservata a studenti e studentesse delle Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine nazionale dei giornalisti che risultino in regola con i requisiti di iscrizione e di frequenza; la seconda a studenti e studentesse dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della Basilicata.
I partecipanti alla prima sezione dovranno presentare un elaborato sviluppato secondo un aspetto a scelta della produzione giornalistica (articolo per quotidiano o rivista, servizio radiofonico o televisivo, podcast, sito web, contenuto informativo per piattaforme online e social media etc.). L’elaborato dovrà essere già stato pubblicato su una testata giornalistica entro il 31 maggio 2026.
I partecipanti alla seconda sezione dovranno presentare un elaborato scritto, un video o un audio o un contenuto multimediale informativo sul tema proposto. Le domande, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo mail premiotrufelli@stampabasilicata.it. La dotazione complessiva per la prima edizione del è di 3.000 euro così ripartiti: prima sezione: 2.000 euro; seconda sezione: 1.000 euro.
Il premio sarà attribuito, per ciascuna delle due sezioni, al miglior lavoro presentato e sarà consegnato nell'ambito di un evento dedicato organizzato dal Comune di Tricarico. (mf)
PER APPROFONDIRE
Di seguito i link al bando completo e alla scheda per partecipare in formato pdf.
La scheda per partecipare