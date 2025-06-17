Il bando del premio pubblicato su lealidellenotizie.it

18 Mar 2026

V Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, candidature entro il 31 marzo

Ultimi giorni per partecipare al concorso pensato per i giornalisti Under 35. Due le categorie previste: articoli e prodotti multimediali incentrati sul cambiamento climatico.

C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per partecipare alla quinta edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, il concorso che l’associazione culturale Leali delle Notizie ha istituito per ricordare la giornalista e vicepresidente dell’associazione, prematuramente scomparsa nell’agosto 2021.



Il premio è dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni per incentivarli a intraprendere l’attività giornalistica e promuoverne l’inserimento nel mondo dell’informazione; la partecipazione è aperta anche a giornalisti iscritti all’Ordine e a chi frequenta le scuole di giornalismo.



Due le categorie previste: articoli (per carta stampata o web) e prodotti multimediali (foto o video-inchieste e podcast). Il tema scelto, invece, è Il cambiamento climatico: mitigazione e adattamento, prendendo spunto dalla frase di Papa Francesco: «Per quanto si cerchi di negarli, nasconderli, dissimularli o relativizzarli, i segni del cambiamento climatico sono lì, sempre più evidenti».



Un apposito comitato scientifico esaminerà i lavori presentati: i vincitori per ciascuna categoria saranno celebrati in apertura della XII edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 9 al 14 giugno. Grazie al supporto quinquennale della Cassa rurale e artigiana del Friuli Venezia Giulia che, con questa iniziativa, vuole ricordare Cristina, per anni membro del Cda dell’istituto di Turriaco, gli autori dei due lavori selezionati riceveranno un premio da 2.500 euro e avranno la possibilità di collaborare a supporto dell’ufficio stampa di Leali delle Notizie nel corso della manifestazione. L’associazione, inoltre, provvederà alle spese di viaggio, vitto e alloggio per la durata del Festival e a stipulare un’apposita copertura assicurativa.



Il Premio Leali Young – in memoria di Cristina Visintini è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Ronchi dei Legionari. I partecipanti, come ricordato, potranno presentare i loro prodotti giornalistici (anche già pubblicati nel corso del 2025) entro il 31 marzo. Tutti i lavori pervenuti saranno poi esaminati da un apposito comitato scientifico, composto da Agnese Baini (vincitrice della prima edizione del premio), Luana De Francisco, Cristiano Degano (consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), Antonio Di Bartolomeo, Salvatore Ferrara, Giuseppe Giulietti (coordinatore nazionale di Articolo 21), Fabiana Martini (portavoce di Articolo 21 FVG) e Barbara Schiavulli.



Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili a questo link.