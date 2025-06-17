La locandina della presentazione

19 Mar 2026

Premio Morrione e Premio Laganà 2026, il 24 marzo in Rai la presentazione dei finalisti e dei tutor

L’appuntamento è fissato alle 11 in via Alessandro Severo 246 a Roma.

Si svolgerà martedì 24 marzo 2026 alle 11, nella sala conferenze della Rai in via Alessandro Severo 246 a Roma, la presentazione delle squadre finaliste e dei tutor della XV edizione del Premio Roberto Morrione e della III edizione del Premio Riccardo Laganà.



All’appuntamento, moderato da Giuliana Palmiotta (Rai Ufficio Stampa), interverranno Mara Filippi Morrione (portavoce Premio Roberto Morrione), Giuseppe Giulietti (presidente Giuria Premio Roberto Morrione), Valentina Laganà (sorella di Riccardo Laganà), Sabrina Giannini (presidente Giuria Premio Laganà), Alessandra Solarino (giornalista, responsabile approfondimenti e inchieste Rai News 24), Vincenzo Frenda (Usigrai) e Marino Sinibaldi (autore radiofonico e ass. Amici di Roberto Morrione).



La conferenza stampa sarà accessibile a chiunque volesse, accreditandosi con una e-mail con proprio nome e cognome a premio@robertomorrione.it entro domenica 22 marzo 2026. (anc)