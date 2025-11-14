X Premio Santo Della Volpe, consegnati i riconoscimenti (Foto: Facebook @comuneerice)

30 Mar 2026

X Premio Santo Della Volpe, consegnati i riconoscimenti

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che quest’anno si sono confrontati sul tema: 'Le tante morti violente nel nostro Paese, dai caduti sul lavoro alle vittime delle mafie. Una riflessione e un racconto sulle condizioni di lavoro nel territorio in cui vivono'.

Nella mattinata di venerdì 27 marzo 2026, presso il Polo Universitario di Trapani, si è tenuta la seconda giornata del programma di iniziative "Non ti scordar di me”, promosso dal Comune di Erice e dall’associazione Libera - nomi e numeri contro le mafie, in occasione del 41° anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo (2 aprile 1985), nel corso della quale persero la vita Barbara Rizzo Asta e i suoi gemellini Salvatore e Giuseppe.



Nell’aula magna del Polo Universitario di Trapani, davanti a studenti, docenti e cittadini, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione della decima edizione del concorso giornalistico “Santo Della Volpe”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che quest’anno si sono confrontati sul tema: “Le tante morti violente nel nostro Paese, dai caduti sul lavoro alle vittime delle mafie. Una riflessione e un racconto sulle condizioni di lavoro nel territorio in cui vivono”.



La giornata è stata aperta da una sessione di interventi incentrati proprio su questo argomento, ma anche sulla memoria, l'impegno civile e il ruolo delle nuove generazioni nella lotta contro ogni forma di illegalità e di mafia. A moderare il convegno, Lorenzo Frigerio, direttore di Libera Informazione, ed il giornalista Rino Giacalone. Due interessanti contributi sono stati forniti da Concetto Mannisi presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia (collegato a distanza), e Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 (in video). A soffermarsi sui temi della sicurezza sui posti di lavoro è stata la segretaria generale della Cgil di Trapani, Liria Canzoneri. La sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha portato i saluti istituzionali del Comune.



La seconda parte della mattinata è stata dedicata agli studenti ed alla premiazione dei partecipanti alla decima edizione del concorso giornalistico dedicato a Santo della Volpe, compianto giornalista, ex inviato del Tg3 e presidente della Fnsi. Il concorso è stato promosso da Comune di Erice, Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, Fnsi, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Articolo 21, Liberainformazione.



Di seguito l’elenco delle vincitrici:

Prima classificata: Amasha Savindi Thrimanna Hettige Perera della classe 4F – I.I.S. “La Farina Basile” di Messina – Insegnante referente prof.ssa Maria Pia Meringolo. Titolo dell’articolo: “Sicilia: se il lavoro non è libertà, la memoria resta un rito vuoto”.

Seconda classificata: Monica Rallo della classe IVE Graf. – I.I.S. “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani – Insegnante referente prof. Angelo Alessio Febo Maria. Titolo dell’articolo: “Tradito dalla terra che amava” (corredato da un video).

Terza classificata: Elisabetta Ditta della classe 3E – Polo Statale I.S.S. “Mattarella” di Castellammare del Golfo – Insegnante referente prof.ssa Maria Grazia Di Stefano. Titolo dell’articolo: “Morti sul lavoro: la strage che l’Italia non ferma” (corredato da un video).



PER APPROFONDIRE

Il programma completo di “Non ti scordar di me 2026” e i tre elaborati vincitori del Premio giornalistico “Santo Della Volpe” sono disponibili sul sito web del Comune di Erice.