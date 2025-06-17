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I finalisti del Premio Morrione e i vincitori del Premio Laganà 2026
Premi e Concorsi 24 Mar 2026

Presentati in Rai i finalisti del Premio Morrione e i vincitori del Premio Laganà 2026

I riconoscimenti sono riservati a under 30 ai quali vengono dati tutti gli strumenti per realizzare un’inchiesta giornalistica su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa.

Sono stati presentati martedì 24 marzo 2026 a Roma, nella Sala delle Conferenze della Rai, le finaliste, i finalisti e tutor della XV edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e i vincitori e tutor della III edizione del Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability & Animal Welfare.

Promossi dall‘associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, i due Premi sono riservati a under 30  ai quali vengono dati tutti gli strumenti per realizzare un’inchiesta giornalistica su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa, quali l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche. Con la presentazione si è dato avvio ufficiale alla fase di produzione delle inchieste che resteranno sotto riserbo fino alle Giornate di chiusura e premiazione dell’edizione in programma a fine ottobre a Torino.

Tra i 102 progetti di inchiesta candidati, la giuria del Premio Morrione ne ha scelti quattro proposti da 11 autrici e autori selezionati tra i 161 partecipanti a questa edizione.

Sono in finale della XV edizione del Premio Roberto Morrione:
Edoardo Anziano, Gabriele Ciraolo, Giovanni Soini (categoria radio-podcast d’inchiesta) con la tutor giornalistica Antonella Serrecchia, giornalista, podcaster e finalista  del Premio Roberto Morrione nel 2017;
Jamil El Sadi, Dalia Ismail, Dario Morgante (categoria video inchiesta) con la tutor giornalistica Sara Manisera, giornalista, autrice e regista;
Isaia Montelione, Enrica Muraglie, Federica Scannavacca (categoria video inchiesta) con il tutor giornalistico Roberto Persia, giornalista di Report Rai 3 già vincitore del Premio Roberto Morrione nel 2018;
Jessica Perra e Davide Traglia (categoria video inchiesta) con il tutor giornalistico Udo Gümpel, giornalista, documentarista investigativo e corrispondente dall’Italia e dal Vaticano per il gruppo della tv tedesca RTL.

Il progetto di inchiesta vincitore della III edizione del Premio Laganà è stato selezionato tra le proposte a tema ambientale candidate al Premio Morrione. La giuria del Premio Laganà ha scelto il progetto di video inchiesta di Natalie Sclippa e Paolo Valenti, che verranno affiancati dal tutor giornalistico Davide Demichelis, giornalista, conduttore televisivo e documentarista.

L’associazione Amici di Roberto Morrione mette a disposizione dei finalisti oltre che i tutor giornalistici, una squadra di professionisti di grande esperienza composta da: Francesco Cavalli, tutor tecnico audio video; Pietro Ferri, tutor musicale, e l‘avvocato Giulio Vasaturo, tutor legale.

A ciascun progetto finalista del Premio Morrione e al vincitore del Premio Laganà viene assegnato un contributo in denaro di 5.000 euro da impiegare nella produzione dell’inchiesta.

Le quattro inchieste finaliste del Premio Roberto Morrione concorrono inoltre ad un premio finale di 2.000 euro, attribuito dalla giuria alla migliore inchiesta realizzata. (anc)

 

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