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La locandina di Youth4Regions (Foto: ec.europa.eu)
Premi e Concorsi 08 Apr 2026

Ue, al via la decima edizione di Youth4Regions

Possono partecipare studenti e giornalisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti dagli Stati membri dell'Ue, dai Paesi vicini e dai Paesi candidati.

Sono aperte le candidature per la decima edizione del concorso 'Youth4Regions', dedicato a studenti di giornalismo e giovani giornalisti promosso dalla Commissione europea. Il programma di quest'anno accoglie candidature per il giornalismo d'approfondimento scritto, giornalismo video, giornalismo audio e fotogiornalismo ed è aperto a studenti e giornalisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti dagli Stati membri dell'Ue, dai Paesi vicini e dai Paesi candidati.

I vincitori, come spiega la Commissione Ue sul suo sito web, trascorreranno una settimana a Bruxelles, dal 10 al 16 ottobre 2026, beneficiando di una formazione tenuta da esperti, di un'esperienza pratica in redazione e di un accesso alle istituzioni Ue e alle principali testate giornalistiche. Le candidature rimarranno aperte fino al 7 luglio 2026. I partecipanti potranno concorrere al Premio Megalizzi-Niedzielski, che rende omaggio a giovani aspiranti giornalisti e che sarà assegnato il 14 ottobre. I vincitori saranno nominati 'Corrispondenti per la coesione 2027' e inviati a una missione sul campo di due settimane, per riferire direttamente dal territorio sui progetti della politica di coesione.

PER APPROFONDIRE
Per partecipare è possibile compilare il form a questo link. (anc)

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