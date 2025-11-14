Foto: daphnejournalismprize.eu/edition-2024

19 Mag 2026

Premio Daphne Caruana Galizia 2026, candidature entro il 31 luglio

È online il bando della sesta edizione della competizione organizzata dal Parlamento europeo in memoria della collega maltese uccisa il 16 ottobre 2017. Possono partecipare giornalisti professionisti o équipe di giornalisti di qualsiasi nazionalità con lavori pubblicati o trasmessi da media con sede in uno dei 27 Paesi dell'Unione. In palio 20mila euro.

È online il bando della sesta edizione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, la competizione continentale promossa dal Parlamento europeo in memoria della collega maltese uccisa il 16 ottobre 2017.



Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.



Possono partecipare giornalisti professionisti o équipe di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Paesi dell'Unione. L'obiettivo è promuovere e sottolineare l'importanza del giornalismo professionale nella salvaguardia della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani.



I giornalisti possono presentare i loro lavori sul sito web del premio entro il 31 luglio 2026 a mezzanotte.



Il vincitore sarà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 Paesi Ue e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee. La cerimonia di premiazione si tiene ogni anno intorno al 16 ottobre, anniversario dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia.



Il premio e i 20 000 euro in palio vogliono testimoniare l'impegno del Parlamento europeo a favore del giornalismo d'inchiesta e l'importanza di una stampa libera.



«A nove anni dal brutale assassinio di Daphne Caruana Galizia - dichiara la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola - i giornalisti in tutto il mondo continuano a essere intimiditi, minacciati e uccisi. Il Parlamento europeo è al loro fianco nella loro lotta per la giustizia. Il premio che porta il nome di Daphne resta un potente simbolo di questo impegno incrollabile. Rende omaggio a coloro che hanno il coraggio di portare alla luce la verità anche nei momenti più bui. La libertà di espressione è fondamentale e, senza la libertà di stampa, la democrazia stessa non può essere tutelata».



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni utili sull'edizione 2026 del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo sono disponibili anche sul sito web del Parlamento europeo.