CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: daphnejournalismprize.eu/edition-2024
Premi e Concorsi 19 Mag 2026

Premio Daphne Caruana Galizia 2026, candidature entro il 31 luglio

È online il bando della sesta edizione della competizione organizzata dal Parlamento europeo in memoria della collega maltese uccisa il 16 ottobre 2017. Possono partecipare giornalisti professionisti o équipe di giornalisti di qualsiasi nazionalità con lavori pubblicati o trasmessi da media con sede in uno dei 27 Paesi dell'Unione. In palio 20mila euro.

È online il bando della sesta edizione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, la competizione continentale promossa dal Parlamento europeo in memoria della collega maltese uccisa il 16 ottobre 2017.

Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.

Possono partecipare giornalisti professionisti o équipe di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Paesi dell'Unione. L'obiettivo è promuovere e sottolineare l'importanza del giornalismo professionale nella salvaguardia della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

I giornalisti possono presentare i loro lavori sul sito web del premio entro il 31 luglio 2026 a mezzanotte.

Il vincitore sarà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 Paesi Ue e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee. La cerimonia di premiazione si tiene ogni anno intorno al 16 ottobre, anniversario dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia.

Il premio e i 20 000 euro in palio vogliono testimoniare l'impegno del Parlamento europeo a favore del giornalismo d'inchiesta e l'importanza di una stampa libera.

«A nove anni dal brutale assassinio di Daphne Caruana Galizia - dichiara la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola - i giornalisti in tutto il mondo continuano a essere intimiditi, minacciati e uccisi. Il Parlamento europeo è al loro fianco nella loro lotta per la giustizia. Il premio che porta il nome di Daphne resta un potente simbolo di questo impegno incrollabile. Rende omaggio a coloro che hanno il coraggio di portare alla luce la verità anche nei momenti più bui. La libertà di espressione è fondamentale e, senza la libertà di stampa, la democrazia stessa non può essere tutelata».

PER APPROFONDIRE
Tutte le informazioni utili sull'edizione 2026 del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo sono disponibili anche sul sito web del Parlamento europeo.

@fnsisocial
Premi e Concorsi
04 Mag 2026
Premio nazionale di giornalismo Antonio Maglio, pubblicato il bando della XV edizione
Premi e Concorsi
29 Apr 2026
Premio Simona Cigana 2026, iscrizioni aperte fino al 10 luglio
Premi e Concorsi
11 Apr 2026
A Nello Scavo il Premio Odoardo Focherini per la Libertà di stampa
 Le altre news

Articoli correlati

Formazione30 Mar 2026
Lampedusa, dall'8 al 10 aprile il corso di formazione giornalistica promosso da Occhiblu Ets
Associazioni17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Internazionale20 Dic 2025
Gaza: arrivati in Italia due giornalisti vincitori del premio di Archivio Disarmo, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi
Internazionale16 Dic 2025
Parlamento europeo, il premio Sacharov 2025 assegnato ad Andrezj Poczobut e Mzia Amaglobeli
Associazioni12 Dic 2025
'Cronaca di un anno di cronaca' 2025: focus su libertà di stampa, accesso alle fonti e precariato
Associazioni14 Nov 2025
Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits