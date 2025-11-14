La locandina del concorso

04 Mag 2026

Premio nazionale di giornalismo Antonio Maglio, pubblicato il bando della XV edizione

Il termine ultimo per presentare le candidature è fissato al 30 giugno 2026. Sono ammessi al concorso articoli e inchieste pubblicati, a partire da luglio 2025, su giornali cartacei e testate giornalistiche on-line, con oggetto temi di attualità e di rilevanza sociale.

L'Associazione Antonio Maglio e il Comune di Alezio, con la collaborazione e/o il patrocinio dell'Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, Federazione nazionale della Stampa, Assostampa di Puglia, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Università del Salento e d'intesa con la famiglia Maglio, bandiscono la XV Edizione del "Premio nazionale di giornalismo Antonio Maglio", per ricordare, attraverso la promozione del lavoro giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali del giornalista salentino.



Sono ammessi al concorso articoli e inchieste pubblicati, a partire da luglio 2025, su giornali cartacei e testate giornalistiche on-line, con oggetto temi di attualità e di rilevanza sociale.



Possono partecipare al concorso i lavori inviati dall'autore medesimo o segnalati da terzi, facendo pervenire copia della pagina di giornale o della pagina web su cui è stato pubblicato l'articolo, recante l'indicazione della testata e della data di pubblicazione. Per ciascun autore è ammesso un solo elaborato.



La partecipazione è gratuita e la segnalazione degli articoli dovrà pervenire all'"Associazione Antonio Maglio", entro il 30 giugno 2026, per via telematica all'indirizzo email info@associazioneantoniomaglio.it.



All’autore del migliore articolo sarà assegnato un premio di mille euro. Altri due premi di 500 euro ciascuno saranno assegnati agli autori di altrettanti elaborati ritenuti di particolare interesse.



Fuori concorso, la Giuria assegnerà il Premio alla Carriera a un giornalista meritevole per la sua storia professionale e altri riconoscimenti saranno assegnati a personalità o enti e associazioni che si sono distinti nella promozione del territorio salentino.



I premi ai vincitori saranno consegnati sabato 5 settembre 2026 ad Alezio, durante una cerimonia pubblica organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione A. Maglio. (anc)