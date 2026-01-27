«Il concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale, bandito dal Policlinico Riuniti di Foggia, deve essere ritirato per evidenti anomalie sulla composizione della commissione esaminatrice. L’Ordine dei giornalisti e l’Assostampa della Puglia, il cui compito è di vigilare sul settore, sottolineano che la questione è stata sottoposta all’attenzione del commissario straordinario, Giuseppe Pasqualone, e per conoscenza all’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, e all’anticorruzione della Regione». Così sindacato e Ordine regionali in una nota congiunta diffusa giovedì 5 febbraio 2026.
«La qualità dell’informazione e della comunicazione – prosegue il comunicato - va di pari passo alla trasparenza e al rispetto delle normative che regolano la vita della pubblica amministrazione. Da tempo con il commissario Pasqualone è in corso un confronto, con esito infruttuoso, sulla gestione del settore comunicazione dell’azienda sanitaria. Ordine e Assostampa ritengono singolare che il commissario firmi comunicati stampa, attività riservata per legge agli iscritti all’albo dei giornalisti. A tal fine – si chiude la nota - i legali di Ordine e Assostampa stanno valutando se esistano i presupposti per denunciare tale condotta all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione». (anc)