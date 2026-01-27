Foto: assostampa.it

05 Feb 2026

Assostampa e Odg Puglia: «Il Policlinico di Foggia ritiri il bando per specialista in comunicazione istituzionale»

Sindacato e Ordine regionali: «Evidenti anomalie nella composizione della commissione».

«Il concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale, bandito dal Policlinico Riuniti di Foggia, deve essere ritirato per evidenti anomalie sulla composizione della commissione esaminatrice. L’Ordine dei giornalisti e l’Assostampa della Puglia, il cui compito è di vigilare sul settore, sottolineano che la questione è stata sottoposta all’attenzione del commissario straordinario, Giuseppe Pasqualone, e per conoscenza all’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, e all’anticorruzione della Regione». Così sindacato e Ordine regionali in una nota congiunta diffusa giovedì 5 febbraio 2026.



«La qualità dell’informazione e della comunicazione – prosegue il comunicato - va di pari passo alla trasparenza e al rispetto delle normative che regolano la vita della pubblica amministrazione. Da tempo con il commissario Pasqualone è in corso un confronto, con esito infruttuoso, sulla gestione del settore comunicazione dell’azienda sanitaria. Ordine e Assostampa ritengono singolare che il commissario firmi comunicati stampa, attività riservata per legge agli iscritti all’albo dei giornalisti. A tal fine – si chiude la nota - i legali di Ordine e Assostampa stanno valutando se esistano i presupposti per denunciare tale condotta all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione». (anc)