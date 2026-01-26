Il nuovo Consiglio direttivo di Anso (Foto: da anso.it)

04 Feb 2026

Anso, Michele Pinto eletto nuovo presidente

Il cambio ai vertici arriva dopo nove anni di lavoro di Marco Giovannelli.

«L’assemblea di Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, riunita a Milano sabato 31 gennaio 2026, ha eletto Michele Pinto nuovo presidente dell’associazione con un mandato triennale». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web di Anso.



Il comunicato prosegue: «Un cambio ai vertici dopo nove anni di lavoro di Marco Giovannelli: un lungo periodo nel quale l’associazione è cresciuta, si è strutturata e ha raggiunto risultati importanti per il settore dell’editoria digitale locale, tra cui la sottoscrizione con Fnsi del contratto di lavoro giornalistico Anso-Fisc.



Il neo-presidente Michele Pinto ha commentato: «Anso arriva a questo passaggio forte del lavoro svolto in questi anni. La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questo percorso, affrontando una nuova fase di crescita e di sfide per l’editoria locale online. L’editoria vive una fase complessa, ma l’informazione resta essenziale. Anso deve continuare a fornire agli editori strumenti concreti per crescere e rafforzarsi. Editori più solidi – ha concluso -significano anche condizioni di lavoro più stabili e serene per chi fa informazione ogni giorno».



Il nuovo Consiglio direttivo di Anso è composto da: Giacomo Di Girolamo (Tp24 - Marsala), vicepresidente; Nathalie Grange (Aostasera); Andrea Garantola (Open); Daniele Reali (Il Giunco - Grosseto); Andrea Chiovelli (IVG - Savona); Manuel Sgarella (VareseNews). (anc)